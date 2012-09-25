Мать обвиняемых во взрыве храма в Запорожье заявляет, что суд не устанавливает истину в деле, а оправдывает ошибки следователей

Киев. 25 сентября. УНИАН. Мать обвиняемых во взрыве в Свято-Покровском храме Запорожья Антона Харитонова и Сергея Демина Ольга Демина заявляет, что суд не пытается установить истину в деле, а наоборот, своими решениями пытается оправдать действия следователей, допустивших массу грубых нарушений в ходе досудебного следствия.

Об этом О.Демина заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"На 13 сентября, когда было назначено очередное заседание, мы думали, что детей выпустят, так как результаты очередной экспертизы, проводившейся в Донецке, показали, что на всех ребят оказывалось сильное психологическое давление. Но, похоже, ни суд, ни прокуратуру результаты экспертизы не устроили, и была назначена дополнительная комплексная экспертиза в Киеве... Это говорит о том, на мой взгляд, что найдены эксперты, которые дадут им "необходимые" выводы", - сказала О.Демина.

При этом она подчеркнула, что, учитывая такой поворот событий, сторона защиты намерена вызвать и допросить в суде всех экспертов, которые проводили около сотни назначенных по делу экспертиз.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции глава Ассоциации правозащиты граждан Украины Владимир Лесик выразил мнение, что кто-то из экспертов в угоду правоохранителям сделал заведомо неправомерные экспертные заключения, а потому должен быть установлен в ходе судебного следствия и привлечен к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 28 июля 2010 года в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье произошел взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа, в результате чего 1 человек – монахиня местного монастыря получила травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончалась в больнице, еще 8 человек получили ранения и травмы, квалифицированные медиками как «легкие телесные повреждения» и «повреждения средней степени тяжести».

Преступление вызвало серьезный резонанс и Президент Виктор Янукович потребовал от правоохранителей его скорейшего раскрытия. Через неделю возглавлявший на тот момент МВД Анатолий Могилев заявил о задержании подозреваемых в организации взрыва - понамарей Антона Харитонова, Сергея Демина и Евгения Федорченко.

Всем троим в качестве меры пресечения на период досудебного следствия было избрано содержание под стражей, которое тянется уже третий год. Практически сразу же после этого ряд правозащитников и представителей общественных организаций (в том числе из числа экс-сотрудников правоохранительных органов) начали делать заявления о том, что «дело пономарей» сфабриковано. Заявления о том, что в материалах дела нет никаких улик, кроме показаний самих подозреваемых, которые были сделаны «под психологическим воздействием», продолжают озвучиваться до сих пор.