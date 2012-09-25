Суд не удовлетворил иск о законности формирования УИК в избирательном округе №95 Киевской области

Киев. 25 сентября. УНИАН. Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении административного иска о соблюдении законности при проведении жеребьевки при формировании участковых избирательных комиссий в окружной избирательной комиссии №95 (г. Ирпень, Киевская область).

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Ирпенской городской организации «Блок за честную власть» Мирослава Свистович.

«Это свидетельствует о заангажированности сегодняшнего суда и судебной системы в пользу провластных кандидатов, в пользу власти», - сказала она.

Как сообщила М.Свистович, судом, в частности, были нарушены процессуальные сроки рассмотрения жалобы, которая должна была быть рассмотрена за 3 дня, то есть до 24 часов 24 сентября. Однако решение по делу было озвучено уже 25 сентября после полуночи.

Кроме того, суд проигнорировал свидетельства членов ОИК от оппозиционных партий о введении их в заблуждение относительно даты и времени проведения заседания, на котором должна была состояться соответствующая жеребьевка, отметила М.Свистович.

Также суд проигнорировал тот факт, что в нарушение требований порядка проведения жеребьевки, кандидатам, их представителям и членам ОИК, не были предоставлены для осмотра жребии.

По словам М.Свистович, суд также не исследовал видеоматериалы, которые истцы подавали в качестве главных доказательств. Кроме того, суд не обратил внимание, что все опрошенные в качестве свидетелей члены УИК были работниками Университета ГНСУ, или региональной академии, которая расположена в его помещении, и которой руководит сын кандидата в народные депутаты от Партии регионов Петра Мельника.

М.Свистович сообщила, что 25 сентября было проведено пикетирование Центральной избирательной комиссии с требованием, в частности, снять с регистрации П.Мельника, как «использующего админресурс не только для организации своей предвыборной кампании, но и для фальсификации выборов».

«Если ЦИК, если Президент будут игнорировать наши требования относительно соблюдения честности при проведении выборов во всей Украине, мы не исключаем, что перейдем к более радикальным действиям и бессрочным акциям протеста», - подчеркнула М.Свистович и добавила, что нынешнее определение суда будет обжаловано в Высшем административном суде.

Как отметил кандидат в народные депутаты Украины от объединенной оппозиции «Батькивщина» Вячеслав Кутовой, всего на 95 округе в Верховную Раду баллотируются 48 кандидатов. «Из этих 48 человек всего 10 действительно хотят туда попасть, если будут честные выборы, все остальные – это технические кандидаты от провластной партии», - убежден он.

В свою очередь, кандидат в народные депутаты Украины от ВО «Свобода» Богдан Мельничук отметил, что ОИК №95 нужно распустить. «У нас нет доверия к этой комиссии», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ряд кандидатов в депутаты в ОИК №95 заявляли о массовых фальсификациях при формировании участковых избирательных комиссий 20 сентября. В частности, о дате и времени проведения жеребьевки не сообщили доверенным лицам многих кандидатов, а также официальным наблюдателям и самим членам окружной избирательной комиссии.

Кандидаты убеждены, что к фальсификациям причастен кандидат от Партии регионов в этом округе Петр Мельник, который является ректором Национального университета государственной налоговой службы Украины.

В то же время, кандидата П.Мельника уже обвиняли в незаконных действиях во время избирательной кампании, в частности в том, что он заставил большое количество студентов и работников своего вуза из других регионов написать заявления о временном изменении места голосования, чтобы они приехали и проголосовали за его кандидатуру на территории округа №95.