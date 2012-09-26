«Алтимета» представила универсальную торговую систему для украинского рынка «ЛотЭксперт.Украина»

Компания «Алтимета» представила новый программный продукт «ЛотЭксперт.Украина» – специальную украинскую версию своей хорошо зарекомендовавшей себя на российском рынке электронной торговой системы. Профессиональное торговое решение позволяет создать электронную торговую площадку на Украине для осуществления госзакупок на электронных реверсивных аукционах, для проведения электронных закупок и тендеров коммерческими и государственными организациями, для реализации различных видов имущества.

Компания «Алтимета» провела в Киеве презентацию нового программного продукта «ЛотЭксперт.Украина» – специальной украинской версии своей хорошо зарекомендовавшей себя на российском рынке электронной торговой системы.

Универсальная торговая система «ЛотЭксперт.Украина» позволяет проводить различные виды электронных торгов в полном соответствии с законодательством Украины:

• Электронные реверсивные аукционы в соответствии с новой редакцией Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок»;

• Электронные торги при осуществлении закупок (проведении тендеров) коммерческими и государственными организациями, предприятиями, холдингами;

• Электронные торги на товарных биржах;

• Реализация имущества предприятий-банкротов в соответствии с Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»;

• Продажа и аренда имущества, продукции в коммерческом секторе, реализация банковского залогового имущества, конфискованного имущества и пр.

«Ранее в Украине практически отсутствовала практика проведения электронных торгов, – комментирует руководитель бизнес-проектов компании «Алтимета» Алексей Бездушный. – однако с начала следующего года вступает в силу сразу несколько новых законодательных актов, предусматривающих проведение торгов в электронной форме».

В частности, с 2013 года государственные закупки многих видов продукции будут осуществляться на электронных реверсивных аукционах. Кроме того, электронные торги будут проводиться при реализации имущества предприятий-банкротов. Правительство Украины нацелено на расширение практики электронной торговли и на товарных биржах – недавним приказом Минэкономразвития и торговли Украины были утверждены конкурсные требования по отбору электронных биржевых площадок для организации и проведения электронных биржевых торгов по купле-продаже угольной продукции.

«Уверен, что рынок электронных торгов на Украине ожидает столь же активный рост, как и в России. Электронные торги становятся необходимым инструментом в современной бизнес-среде, всё больше предприятий сегодня переводят закупки в электронную форму, создают корпоративные электронные торговые площадки, – отмечает Алексей Бездушный, – Опираясь на 10-летний опыт внедрения и эксплуатации электронных торгово-закупочных систем в государственном и коммерческом секторе в России, мы предлагаем возможность в кратчайшие сроки организовать в Украине площадку для электронных торгов на основе нашего профессионального и надежного решения».

Торговая система «ЛотЭксперт.Украина» предоставляет многоязычный интерфейс на украинском, русском и английском языках, и детально адаптирована к особенностям проведения электронных торгов в Украине. Для обеспечения юридической значимости проводимых торгов и заключаемых сделок, в систему встроена поддержка украинской криптографии и электронной цифровой подписи (ЭЦП) по стандарту ДСТУ 4145-2002.

В компании отметили, что до недавнего времени существенным препятствием для проведения на Украине электронных торгов и заключения договоров с ЭЦП была несовместимость между собой средств электронной подписи различных производителей. Однако накануне Минюстом был принят Приказ, который должен привести криптографические средства к единому стандарту.

Одной из особенностей новой торговой системы является специальная технология проведения трансграничных электронных торгов, в которых иностранные участники могут подавать предложения наравне с украинскими поставщиками, заверяя документы иностранными средствами электронной подписи. Проведение торгов на международном уровне позволит украинским заказчикам привлечь большое количество российских и западных производителей к участию в закупках, повысить конкуренцию и экономическую эффективность.

«ЛотЭксперт.Украина» – непревзойденное решение для организации эффективной закупочной деятельности коммерческих и государственных организаций, предприятий, холдингов, торговых сетей. Наряду с видами закупок, предусмотренными законом Украины о госзакупках, в системе предусмотрено множество более гибких электронных тендерных процедур, применяемых в практике снабженческой деятельности крупных предприятий. В частности, заказчик может проводить специальные попозиционные закупки товарных спецификаций «на конкурентный лист», различные виды многоэтапных закупочных процедур, интерактивные конкурентные переговоры.

«Торговая система «ЛотЭксперт» предоставляет полный спектр профессиональных торговых инструментов, позволяющих эффективно выстроить закупочную деятельность. При этом система устроена удобно и просто, – отмечают в компании. – Кроме того, мы адаптировали для украинских предприятий и госкомпаний нашу полнофункциональную систему управления закупками «ЛотЭксперт.Предприятие», которая обеспечивает автоматизацию всего закупочного цикла, от планирования расходов до контроля исполнения договоров и анализа эффективности снабжения».

В компании «Алтимета» добавили, что электронная торговая площадка на платформе «ЛотЭксперт.Украина» может быть интегрирована с системой бухгалтерского учета, Интернет-сайтом компании, веб-порталом госзакупок tender.me.gov.ua. Поддерживается взаимодействие с «1С» и ERP-системами ведущих мировых производителей.

Для справки:

«Алтимета» – московская ИТ-компания, ведущий российский разработчик автоматизированных систем в сфере электронной торговли и управления закупками. Решения компании используются на крупных российских предприятиях, в госструктурах и администрациях субъектов РФ, а также в основе различных электронных торговых площадок нескольких десятков торговых операторов.

Контактная информация:

ООО «Алтимета» (Москва)

Телефон: +7 (495) 287-46-09

Web: www.ultimeta.ru