В Херсоне 6 октября стартует заключительный этап Чемпионата Украины по авторалли "Чумацький шлях"

Киев. 26 сентября. УНИАН. В Херсоне 6 октября стартует заключительный этап Чемпионата Украины "Чумацький шлях", в котором на первое место будут претендовать четыре экипажа раллистов.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН один из участников финальной части автогонок Антон Кузьменко, длинна трассы - 34 километра, и она является самой протяженной из предыдущих.

Характеризуя степень сложности маршрута для участников гонок, А.Кузьменко сказал: "В Херсоне на трассе много скальных выходов, и ты должен понимать, что надо ехать быстро, но без права на ошибку".

Его коллега - мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион Украины 2011 года Валерий Горбань добавил: "Гонка будет длинная, сложная, а конкуренция настолько велика, что на допущение ошибок, скажем, пробитое колесо, вылет с трассы, - все это потеря драгоценного времени".

По мнению участников ралли, нынешний автосезон стал наиболее успешным для популяризации этого вида спорта в Украине.

"Я считаю, что в этом году украинское ралли шагнуло вперед и - достаточно хорошо", - сказал А.Кузьменко.