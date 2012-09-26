“Піккардійська терція” по случаю своего 20-летия даст концерт в столичном дворце “Украина” 29 сентября

Киев. 26 сентября. УНИАН. “Піккардійська терція” по случаю своего 20-летия даст более чем двухчасовый концерт в Национальном дворце искусств «Украина» 29 сентября.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили участники группы, в частности Андрей Капраль, Ярослав Нудик и Владимир Якимец.

По их словам, 24 сентября юбилейный концерт состоялся во Львове, а 29 сентября - пройдет на главной сцене страны, где вокальный коллектив поздравят Руслана, Тарас Чубай, Павел Табаков, группа “ТНМК”. Все эти артисты на один вечер станут «седьмыми» солистами “Піккардійської терції” и будут исполнять сольные партии в хитах группы.

Как объяснил В.Якимец, программа будет состоять из трех основных частей. Первая часть - это непосредственно выступление группы с самыми известными и самыми любимыми для слушателей песнями, а вторая часть - это выступления друзей-музыкантов коллектива. Третья часть – это новые, премьерные песни “ Піккардійської терції ”.

В.Якимец пообещал, что, минимум, 10 новых песен киевляне смогут услышать и оценить во время концерта 29 сентября.

“Относительно наших новых песен – они тоже о любви. Они тоже о добре, о молодости, о нормальных чувствах. Мы не стали старшими по возрасту, но мы стали старшими по нашим чувствам и ощущениям. Мы остались молодыми и не ощущаем этих 20 лет в нашем сознании, что мы стали какими-то старыми и трухлявыми. Мы остаемся молодыми, горячими парнями, и дальше так работаем”, - отметил Я.Нудик на пресс-конференции.

Также музыканты сообщили, что одна из песен концерта будет посвящена Анне Герман, но не уточнили, какая именно это будет песня. “Если мы расскажем, то уже будет не интересно, когда будет проходить концерт, ни вам, ни тем слушателям, которые прочитают об этом в ваших колонках”, - отметил В.Якимец.

Присутствующий на пресс-конференции режиссер выступлений “Піккардійської терції” продюсер и постановщик Михаил Крупиевский отметил, что сцена будет украшена интересными декорациями, которые перенесут зрителей в мир, созданный “Піккардійською терцією ”.

“Это именно тот коллектив, который создает мир своими песнями. И этот мир называется Украина. И это мир, который существует в их воображении, существует и в нашем воображении. Когда мы говорим об Украине – это и есть мир “ Піккардійської терції ”, - добавил режиссер, отметив, что попытался в созданных декорациях визуализировать интонации песен коллектива.

В юбилейной концертной программе, по его словам, не обойдется без провокаций, в частности, во время одной из песен режиссер планирует «провести расправу» над украинским телевидением.

“Я проведу показательное уничтожение телевизоров в знак протеста против того, во что сейчас украинское телевидение превращается – вы знаете, что оно показывает, и куда мы сейчас движемся, и где нам сейчас искать информацию... Это просто такой повод задуматься, как нам быть дальше, и телевизионщикам в том числе”, - сказал М.Крупиевский.

Новые сценические костюмы участникам «Піккардійської терції» подготовила для юбилейного концерта известная украинская дизайнер Оксана Караванская. Модельер добавила в наряд “пиккардийцев” деталь-изюминку, которая подчеркивает индивидуальность артистов.

В рамках празднования юбилея "Піккардійська терція" уже дала концерт во Львове 24 сентября.