В Партии регионов положительно оценивают решение ЦИК, остановившее «электоральный туризм»

Киев. 26 сентября, УНИАН. Народный депутат от Партии регионов, представитель ПР в Центральной избирательной комиссии Владислав Забарский считает, что благодаря решению ЦИК об ограничении временной смены места голосования избирателей округом их проживания удастся избежать искажения результатов выборов в Верховную Раду.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Электоральный туризм, который пытались в отдельных округах организовать, прекращен, и никаких оснований для того, чтобы беспокоиться о качестве проведения выборов в этих округах, не остается», - подчеркнул он.

В.Забарский отметил, что на сегодняшний день, по данным Государственного реестра избирателей, в Украине зарегистрировано 36 687 114 избирателей.

По его словам, «некоторое время тому назад и общественность, и СМИ начали сообщать о том, что начались аномальные передвижения избирателей в определенные округа, в частности, это были округа в Киевской области - №95, в Одессе - № 133,138, в городе Киеве - №№212, 221, 222, в Житомирской области - №66, в Черкасской области - №196».

«Очевидно, речь шла о попытках отдельных мажоритарщиков подкорректировать будущие результаты выборов за счет привлечения таких мигрантов», - заявил депутат от ПР. Он подчеркнул, что на это обращали внимание не только представители Партии регионов, но и других политических сил. «Я лично обращался в МВД с просьбой провести тщательную проверку подобных аномалий», - добавил В.Забарский.

По его словам, ЦИК отреагировала на такие обращения и утвердил новый, более жесткий порядок изменения места голосования, разъяснив, что подобные перемещения избирателей должны происходить в рамках округов, а не между ними.

В.Забарский призвал все политические силы «сделать все, чтобы эти выборы прошли действительно честно, прозрачно и демократично, не используя никаких противоправных действий, манипуляций, строго соблюдая требования законодательства».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября ЦИК ввел более жесткие условия для изменения избирателем места своего голосования без изменения избирательного адреса, ограничив такую миграцию границами одного избирательного округа.

Согласно решению ЦИК, орган ведения Государственного реестра избирателей может изменить место голосования избирателя в другом обычном избирательном участке в пределах одномандатного избирательного округа, к которому такой избиратель относится, на основании сведений реестра о его избирательном адресе.