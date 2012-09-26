Киев. 26 сентября. УНИАН. Завтра в Киеве состоится премьера ледового мюзикла "Огни большого города".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный продюсер спектакля, автор идеи Илья Авербух.

"Для нас выступать в Киеве - очень знаково. Мы впервые вывозим спектакль "Огни большого города" за пределы России, поэтому для нас, конечно, завтрашнее выступление очень важно: какой мы получим резонанс, ведь киевская публика очень взыскательная... Мы надеемся, что это выступление даст возможность нам вернуться и сделать большее количество выступлений", - сказал И.Авербух.

По его словам, аналогов этому спектаклю в мире не существует. "Его уникальность в том, в нем принимает участие "золотой" состав мирового фигурного катания, это костюмы, это более 60 участников, живой вокал и так далее", - подчеркнул продюсер.

В свою очередь участник спектакля Роман Костомаров отметил, что если бы лет пять тому назад "нам кто-то сказал, что такой спектакль возможен, мы бы в это не поверили". "В этом спектакле важно, что твоя неудача может стать неудачей всех, поэтому ты не можешь подвести команду", - добавила участница мюзикла Татьяна Навка.

Подводя итог сказанному, И.Авербух подчеркнул: "Мы очень хотели б, чтобы завтра все желающие пришли на наш спектакль, а не находили себе оправданий: ой, не было рекламы, ой, билеты дорогие!".