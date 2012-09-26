Интернет-провайдеры заявляют об усилении админдавления на них

Киев. 26 сентября. УНИАН. Субъекты хозяйствования сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) заявляют об усилении административного давления на них почти во всех регионах страны.

Об этом в среду, 26 сентября во время пресс-конференции в УНИАН заявила заместитель председателя правления Интернет Ассоциации Украины (ИНАУ) Татьяна Попова.

«Местные власти системно нарушают Закон «О телекоммуникациях», который обязывает их создавать благоприятные условия для функционирования и развития сетей общего пользования и полноценного предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе и доступа к сети Интернет», - отметила она.

По ее словам, Закон «О телекоммуникациях» не содержит механизмов, обеспечивающие требования этого закона по защите интересов потребителей.

По словам Т.Поповой, речь идет о том, что закон не регламентирует права потребителей в случае отключения доступа к сети по причинам, не зависящим от оператора. «К сожалению, на сегодняшний день НКРСИ бездействует в решении этих вопросов», - подчеркивает она, говоря о том, что в основном такое давление на сегодня осуществляется со стороны местных органов власти.

По мнению вице-президента по вопросам IT Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Ивана Петухова, отключая или не пуская провайдеров в дома граждан, местные органы власти нарушают Конституцию. «В некоторых случаях местные власти вырезают спутниковые тарелки граждан», - говорит он.

Он также заявляет о необходимости продолжать обращения по данным вопросам к Президенту и премьер-министру с целью урегулировать отношения местных органов власти и субъектов ИКТ-сферы.

Как рассказал председатель совета Украинской ассоциации операторов связи «Телас» Леонид Ошеров, ранее регулятор уже создал рабочую группу для решения проблем интернет-провайдеров: «В срочном порядке начала работать рабочая группа и пришла к выводу, что необходимо отработать законопроект о совместном использовании инфраструктуры телекоммуникационных сетей».

По словам директора ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Константина Грицака, сфера телекоммуникации в Украине на сегодня используется как "донор ЖКХ".

Напомним, Интернет Ассоциация Украины ИНАУ в связи с обеспокоенностью многочисленными нарушениями прав граждан Украины на свободный доступ к сети Интернет» обратилась в Кабинет министров с предложением внести изменения в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно запрещения без решения суда демонтировать телекоммуникационные сети и телекоммуникационное оборудование, которые используются для предоставления потребителям соответствующих услуг.