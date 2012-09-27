Правительство не допустит закрытия угольных шахт

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко исключает закрытие угольных шахт в Украине.

Об этом он заявил во время своего рабочего визита в Луганскую область 25 сентября 2012 года, где провел ряд совещаний по вопросам угольной отрасли.

«Мы не остановим ни одной шахты. И это не предвыборная агитация, а результат четких экономических расчетов», - заявил Министр.

По его словам, правительство наоборот приложит все усилия для развития угольной отрасли, поскольку намерено по максимуму замещать дорогой импортный газ угольным топливом. Кроме того, как отметил Юрий Бойко, такие шаги правительства позволят привлечь в местные бюджеты больше средств, а также сохранить имеющиеся и ввести новые рабочие места.

Во время совещания также отмечалось, что Минэнергоугля разработало стратегическую программу развития угольной отрасли до 2030 года, которая будет представлена в конце октября 2012 года.