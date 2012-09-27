Мороз рассчитывает, что СПУ будет иметь свою фракцию в новой Верховной Раде

Киев. 27 сентября. УНИАН. Бывший председатель Социалистической партии Украины Александр Мороз рассчитывает, что по результатам выборов его политическая сила будет иметь свою фракцию в Верховной Раде.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы рассчитываем, что у нас будет фракция. Очевидно, будет небольшой, но фракция будет. Практика показывает, что, имея даже небольшую фракцию, можно многого добиваться. Пример таков: когда принималась Конституция (в 1996 году - УНИАН) в парламенте было 14 социалистов, но приняли тот вариант, который мы предлагали”, - сказал А.Мороз.

Как сообщал УНИАН, 7 августа съезд СПУ утвердил кандидатов в народные депутаты на выборах в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе. Список из 175 кандидатов возглавил председатель партии Петр Устенко. Также в первую пятерку вошли заместитель председателя партии Наталия Бондар, юрист Александр Григорьев, лидер Союза молодых социалистов Ляля Беляева и председатель партии «Дети войны», которая входит в состав СПУ, Валерий Иващенко.