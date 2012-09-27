Киев. 27 сентября. УНИАН. Бывший председатель Социалистической партии Украины Александр Мороз заявляет, что власть намерена фальсифицировать результаты выборов в Верховную Раду.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы считаем, что все заявления Президента, провластных чиновников о честных выборах — это своеобразное очковтирательство. Мы обращаемся сейчас к ОБСЕ, я встречался с бывшим Президентом Польши Александром Квасневским по этому поводу, к представителям других политических партий, что нужно сегодня бороться за каждый голос каждого избирателя, и в данном случае речь идет о недопущении фальсификаций во всех возможных на сегодняшний день пределах”, - сказал А.Мороз.

Он подчеркнул, что с целью фальсификации результатов парламентских выборов власть использует подкуп избирателей, формирует участковые комиссии из представителей зависимых от нее партий, угрожает гражданам увольнениями с работы, если не проголосуют за провластных кандидатов.

А.Мороз также не исключает, что СПУ будет обжаловать результаты выборов в Верховную Раду.

“Мы ведем работу и с нашим активом, и с гражданами. Я провел уже несколько десятков встреч во всех районах, населенных пунктах. Я надеюсь на то, что фальсифицировать все не удастся. Мы будем пытаться отстоять голоса наших избирателей. Бесспорно, если будут явные подтверждения, а мы думаем, что зафиксируем все, и будет подделка протоколов, то будем обжаловать тогда результаты выборов”, - сказал А.Мороз.

Он также сообщил, что в округе № 93, где он баллотируется, после представления кандидатов в состав комиссий от него и от партии, появилось 70 новых заявлений тех же кандидатов, которые якобы предлагаются к включению в избирательные комиссии от других партий.

А.Мороз сообщил, что в Мироновском районе в этом округе председатель райгосадминистрации инструктирует сельских голов о порядке блокирования встреч граждан с кандидатами от СПУ, а в Богуславском районе председатель райгосадминистрации лично приехал в село, где готовилась встреча с А.Морозом, чтобы заниматься контрагитацией.

Также экс-лидер СПУ сообщил, что политисполком партии принял заявление “Честность выборов — где она?!”, в котором, в частности, говорится: «Сегодня уже стало вполне очевидно, что честных выборов 28 октября не будет. Потому что состоятся выборы без «выбора». Люди не будут иметь возможности избрать в парламент своих настоящих представителей. Власть уже сейчас создала все условия для того, чтобы в парламент попали только заранее утвержденные на Банковой партии и кандидаты-мажоритарщики, без какого-либо отклонения от запланированного списка и просчитанных процентов. Все, кто пытается оказывать сопротивление, испытывают сумасшедшее давление на членов своей политической команды, на свой бизнес, свою семью».

В Соцпартии убеждены, что «власть системно, шаг за шагом, нарушала демократические принципы проведения выборов. Предвыборная кампания началась сговором парламентских фракций относительно содержания избирательного закона в их пользу. Это подтвердилось практикой. Формирование окружных избирательных комиссий состоялось путем «странной» жеребьевки, когда независимые от власти и влиятельные в обществе партии были лишены участия в избирательных комиссиях, вместо этого это право получили фактически несуществующие, малоизвестные партии, представлять которые будут люди, «уполномоченные» нынешней властью. В результате Социалистическая партия Украины, которая насчитывает более 150 тысяч членов, имеет представительство во всех административных единицах и населенных пунктах, выдвинула 156 кандидатов по партийному списку и 63 в мажоритарных округах - не получила ни одного места в составе окружных комиссий».

СПУ призвала мировое сообщество обратить внимание на то, что «украинская власть всеми силами пытается не допустить в парламент демократические силы».

Также партия заявила, что готова бороться за победу на выборах.