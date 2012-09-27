В Киеве 30 сентября планируется установление мирового рекорда по проведению самой массовой утренней зарядки

Киев. 27 сентября. УНИАН. Президент Фонда поддержки молодежного и олимпийского плавания, чемпион мира и олимпийский призер по плаванию Денис Силантьев заявляет о намерении установить 30 сентября во время проведения Дня чемпионов на Оболонской набережной в Киеве мировой рекорд по самой массовой утренней зарядке.

Об этом Д.Силантьев сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"На сегодняшний день для участия в зарядке предварительно зарегистрировались 10 тысяч человек, но мы предполагаем, что будет существенно больше участников. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Мексике, когда на утреннюю зарядку собралось 8,5 тысяч человек", - сказал Д.Силантьев.

По словам известного спортсмена, основной целью акции является даже не столько факт установления мирового рекорда, сколько показать людям возможность побеждать.

"Наша акция аполитична, и мы призываем политических оппонентов не использовать ее для проведения своей агитации", - подчеркнул он.

"Самое главное в этой акции — это объединяющий фактор. Если у нас получится провести такое массовое мероприятие в столице, то и в других городах подхватят нашу идею. Мы хотели бы, чтобы в один день на такую зарядку вышла бы вся Украина", - добавил в свою очередь народный артист Украины Владимир Горянский, который поддерживает этот проект.

Директор агентства Magic factory Александр Скобцев добавил, что после проведения акции все участники утренней зарядки получат именные сертификаты об участии в установлении мирового рекорда. "Вручение сертификатов состоится 21 октября", - уточнил он.

"Мы пригласили представителей зарубежных компаний, которые фиксируют рекорды мира, рекорды Гиннеса и рекорды Украины", - сообщил Д.Силантьев, который сам будет проводить эту зарядку.