Киев. 27 сентября. УНИАН. В Украине насчитывается свыше 3,2 миллиона больных стенокардией.

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН, которая была посвящена презентации брошюры «Что стоит знать о стенокардии».

Как отмечалось на пресс-конференции, большинство таких пациентов недооценивают последствия и осложнения, которые обусловливает стенокардия. Поэтому фармацевтическая корпорация «Артериум» издала брошюру «Что стоит знать о стенокардии» (под редакцией профессора В.Нетяженко).

Директор направления неврологической, кардиологической и гастроэнтерологической группы препаратов корпорации «Артериум» Ирина Олийнык отметила, что компания уже не один год пропагандирует здоровый образ жизни.

«Это - наша философия. И потому компания дала образовательный грант на издание брошюры, которая предоставит важную информацию, научит пациента со стенокардией жить полноценно", - сказала И.Олийнык.

По ее словам, с 1 октября этого года каждый врач сможет заказать брошюру на сайте компании «Артериум» и бесплатно получить нужное количество издания, брошюру можно также загрузить с сайта фармкомпании.

В ходе пресс-конференции автор брошюры «Что стоит знать о стенокардии», главный специалист Минздрава по специальности «Терапия» профессор Василий Нетяженко отметил, что в Украине ежегодно случается инфаркт у около 50-55 тысяч человек.

«Острый инфаркт миокарда является «вершиной» стенокардии и никогда не возникает на пустом месте. Первым симптомом стенокардии является боль за грудиной, в области сердца, которая может отдавать в челюсть или спину. 20% пациентов вообще не имеют никаких ощущений», - отметил В.Нетяженко.

Что касается факторов риска развития стенокардии, то профессор подчеркнул, что это, в первую очередь, неправильное питание и избыточная масса тела, курение, недостаточная физическая активность, высокое артериальное давление и высокий уровень холестерина.