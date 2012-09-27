В Киеве презентовали предварительные результаты проекта сохранения этнокультурного наследия Полесского региона

Киев. 27 сентября. УНИАН. В Киеве презентовали предварительные результаты реализации проекта сохранения еще имеющейся и возрождения уже утраченного этнокультурного наследия Полесского региона.

Как сообщили на пресс-конференции в УНИАН исполнители проекта, Благотворительный фонд “Интеллектуальная перспектива” вместе с Государственным научным центром защиты культурного наследия от техногенных катастроф и Фондом им. Льва Сапеги (Беларусь) реализуют проект “Устойчивое развитие местных общин через актуализацию культурного наследия”. Проект направлен на усиление культурного сектора Украины и Беларуси путем возрождения и сохранения этнокультурного наследия Полесского региона.

Директор Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф Ростислав Омеляшко отметил, что Чернобыльская катастрофа, которая поразила почти всю территорию Украинского Полесья, привела к упадку народных культурных традиций, а в зонах обязательного отселения – к полному их разрушению. По его словам, фиксация и изучение традиционной народной культуры бывших жителей пострадавших населенных пунктов является частью планомерного исследования Украинского Полесья, направленного на спасение и сохранение национального культурного достояния Украины.

В рамках выполнения проекта центр в июне 2012 года провел комплексную историко-этнографическую экспедицию в населенные пункты Лобачев, Зрайки, пгт Володарка Володарского района и Большая Бугаевка, Погребы Васильковского района Киевской области, где проживают переселенцы из Чернобыльской зоны. Всего было опрошено около 250 респондентов, создано более 130 часов аудиозаписей, свыше 900 фото, 19 часов видеозаписей с историко-этнографической информацией, собрано 104 предмета музейного значения, характеризующих жизнь и быт населения пострадавших населенных пунктов.

Председатель фонда “Интеллектуальная перспектива” Юрий Привалов рассказал, что также в ходе реализации проекта было проведено социологическое исследование состояния культурного сектора Полесского региона Украины и Беларуси. Его целью было исследовать знания, заинтересованность и включенность населения Полесского региона в культурную жизнь Украины (Беларуси) в целом и, в частности, Полесского региона. В исследовании приняли участие 800 респондентов - по 400 человек в Украине и Беларуси.

По результатам исследования исполнители проекта пришли к заключению, что в ситуации с культурой преобладает материальный, а не духовный фактор, поп-массовая “культура” вытесняет народную и высокую культуру, поэтому у населения деградирует ценностная норма культурного потребления и будущих ориентиров. Также они выяснили, что общее состояние культурной сферы Полесья находится на довольно невысоком уровне развития, как и уровень развития культуры на национальном уровне Украины и Беларуси. В целом наблюдается преимущественно положительное оценивание украинцами уровня развития культурной сферы по сравнению с оценками, которые давали белорусские респонденты. В тоже время белорусы чаще указывали на участие в тех или других культурных кружках и студиях, чаще посещали различные культурные мероприятия, которые проходили в их поселениях. Основные проблемы, с которыми сегодня сталкивается культурная сфера в регионе, те же, что и на общенациональном уровне в Украине и Беларуси: низкое материальное обеспечение, отсутствие поддержки государства, незаинтересованность населения, недостаток специалистов.