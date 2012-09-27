Киев. 27 сентября. УНИАН. В Украине стартовал социально-экономический проект «Программа ЗЕТ».

Об этом ведущий и автор «Программы ЗЕТ», президент Благотворительной организации «Сфера-ЗЕТ» Андрей Резекулов сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, данная программа стартовала в августе т.г. и является новой экономической моделью в отношениях между производителями, торговыми сетями и потребителями, которая не имеет аналогов в мире.

На сегодняшний день в программе участвуют 50 торговых марок и еще по 100 торговым маркам ведутся переговоры. Также в программе принимают участие три банка, еще пять - на стадии согласования, две страховые компании, пять сетевых магазинов и столько же на стадии согласования условий.

Отмечается, что цель программы — защитить и поднять престиж украинского производителя.

По мнению авторов, участие в программе выгодно для всех членов экономического цикла: производителей, торговых сетей, банковских учреждений, страховых компаний и потребителей. В частности, производители, благодаря участию в программе, смогут сократить примерно на 50% свои затраты, в том числе на маркетинг и рекламу. Благодаря перераспределению затрат производителя, потребители, покупая товары, которые принимают участие в программе, смогут получить 5% стоимости приобретенного товара в виде «живых» денег.

Кроме того, программа обеспечивает постоянное и бесплатное страхование жизни, при этом страховые полисы выдаются в автоматическом, электронном режиме и не требуют от потребителя затрат времени и денег. Также участники программы смогут получить скидки на банковские услуги.

Программа включает в себя социальную составляющую. В частности, с 13 августа в рамках программы по всей территории Украины работает номер единого информационно-консультационного центра помощи населению, позвонив на который каждый житель Украины сможет получить информационную справку, консультацию юриста, психолога или другого специалиста.

Также в августе в рамках «Программы ЗЕТ» были запущены бесплатные автобусные маршруты во Львове и Дрогобыче, а 25 сентября подобный автобус начал курсировать в Киеве. В дальнейшем планируется запуск бесплатных автобусов во всех областях Украины.