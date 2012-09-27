Признание украинским судом решения суду Великобритании, которым налагается арест на имущество, создает опасный внеправовой прецедент - юристы

Киев. 27 сентября. УНИАН. Признание украинским судом решения суда Великобритании, которым налагается арест на имущество, создает опасный внеправовой прецедент.

Об этом 27 сентября на пресс-конференции в УНИАН заявили адвокаты Евгений Пугачев и Виктор Петруненко (представляют интересы экс-руководителей АО “БТА Банк” Мухтара Аблязова и Романа Солодченко), оценивая последствия принятия Голосеевским районным суда г. Киева постановления от 1 июня 20012 года, которым в Украине был признан Приказ Высокого суда правосудия (Отделение Королевской Скамьи, Коммерческий суд) от 12 ноября 2009 года по делу по иску АО «БТА Банк» об аресте активов ответчиков (отдельных компаний и лиц, среди которых М.Аблязов и Роман Солодченко).

По информации Е.Пугачева, приказом наложен арест на имущество (активы), которые по информации истца по делу названы собственностью указанных лиц.

Е.Пугачев сообщил, что в обращении украинских представителей “БТА Банка” в Голосеевский суд указано, что Высоким судом правосудия (Отделение Королевской Скамьи, Коммерческий суд) установлено, что один из ответчиков по делу по иску АО “БТА Банк” является бенефициарным владельцем корпоративных прав одной из киевских компаний. И потому представители “БТА Банка” с целью наложения ареста на указанное имущество решили “признать” в Украине Приказ английского суда.

По словам Е.Пугачева, причина избрания такого способа наложения ареста на имущество, которое находится на территории Украины, достаточно проста - согласно учредительным документам, основателем, то есть владельцем компании в Киеве, является другая компания, “а не лицо из перечня ответчиков по приказу по английскому делу”.

“Правовая система Англии отличается от системы права в Украине настолько, что в английских судах возможно признание так называемого “фактического владения” имуществом и применение статуса “бенефициарного владельца” имущества лишь на основании показаний свидетелей, в то время как законодательство Украины устанавливает на конституционном уровне четкое определение права собственности как триады правомочностей владельца, а именно владение, пользование, распоряжение имуществом” - говорит Е.Пугачев.

В целом, он считает, что, вынеся указанное решение, Голосеевский районный суд г. Киева вышел за пределы своих конституционных полномочий.

“Следовательно, постановление Голосеевского районного суда г. Киева является незаконным и подлежит отмене”, - говорит Е.Пугачев.

“Нарушение основополагающих принципов Украинского Права, действия суда вне границ конституционных полномочий, нарушение прав владельцев, предоставление определенным лицам инструментария для обмана закона уже в судах Великобритании, создание крайне опасного прецедента узаконивания механизма возможного незаконного захвата чужой собственности в Украине - все это не может не угрожать интересам государства Украина и ее народа” - подчеркнул он.

По словам Е.Пугачева, представители ответчиков по делу подали апелляции в Апелляционный суд г. Киева.

“А потому мы, адвокаты Евгений Пугачев и Виктор Петруненко, надеемся, что представитель АО “БТА Банк” поддержит в Апелляционном суде г. Киева наши усилия, направленные на отмену постановления Голосеевского районного суда г. Киева от 1 июня 2012 г. по делу о признании Приказа Высокого суда правосудия (Отделение Королевской Скамьи, Коммерческий суд) от 12 ноября 2009 года по делу по иску АО “БТА Банк”, что будет означать исключение возможности создания в Украине опасного внеправового прецедента”, - отметил Е.Пугачев.