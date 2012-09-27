Коллектив завода «Арго» просит Генпрокуратуру помочь вернуть долги по зарплате

Киев. 27 сентября. УНИАН. Трудовой коллектив находящегося в Черновицкой области предприятия «Арго» обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой добиться от руководства предприятия погасить долги по заработной плате.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представитель инициативной группы работников завода «Арго» Денис Цыпин и глава общественной организации «Объединение Богдана Хмельницкого» Богдан Хмельницкий.

При этом участники пресс-конференции рассказали историю возникновения кредиторской задолженности у предприятия.

«Завод производит крышки для консервации. Расположен в Хотыне Черновицкой области. Собственники завода начали заниматься махинациями, которые привели к банкротству завода и оставлению 1 тыс людей без зарплаты за год, кому за два... Завод задолжал людям до 10 млн грн», - заявил Д.Цыпин.

«Наша общественная организация «Объединение Богдана Хмельницкого» и ЮК «Центр конфликтологии и права» провели расследование обстоятельств, которые способствовали совершению большого количества афер в Черновицкой области.

Установили, что собственники продали Украинской финансовой группе свои доли в уставном капитале предприятия . Пока эта сделка находилась на оформлении, свои же учредительные права они заложили «Укрэксимбанку». Кроме того, они заложили имущественный комплекс также «Укрэксимбанку» и взяли у него достаточно много кредитов», - добавил Д.Цыпин.

В дальнейшем Д.Цыпин рассказал, что собственники стали закладывать под кредиты готовую продукцию завода.

«Но оказалось, что продукция завода была заложена не только «Укрэксимбанку», но и другим банкам. На сегодня, когда банк взялся за реализацию этой продукции, выяснилось, что она бракованная, то есть она ничего не стоит. Таким образом, получилось, что все банки оказались с носом. Это не товар, а металлолом», - уточнил представитель трудового коллектива завода.

«Мы провели акцию протеста возле областной прокуратуры. Почему мы ее провели? Потому что работники завода пришли в нашу организацию и сказали, что на протяжении большого времени им не выплачивают зарплату... Мы разобрались в данной ситуации и увидели, что действительно есть возбужденное уголовное дело по факту. Что такое факт? Фактовое уголовное дело я называю долгоиграющей пластинкой - такое дело может тянуться год, два, а то и три. Нет лица, против которого возбудили уголовное дело. Мы решили помочь нашей доблестной прокуратуре», - заявил Б.Хмельницкий.