Киев. 28 сентября. УНИАН. В Украине основана социальная инициатива “60+Кардио”.

Проект презентован сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам участников мероприятия, акция будет проводиться с целью привлечения внимания общественности к пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности к повышению стандартов лечения, обеспечению пациентов доступной и качественной медицинской помощью.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти людей преклонного возраста, поэтому именно эта категория больных нуждается в особом внимании при диагностике и лечении.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Александра Толстанова, сердечно-сосудистые заболевания являются «киллером номер один во всех странах мира».

«Украина не является исключением. Количество летальных случаев корректируется с уровнем заболеваемости. В Украине более 12 миллионов людей страдают гипертонической болезнью», - отметил А.Толстанов.

Главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «гериатрия» Вера Чайковская подчеркнула, что Украина является демографически старой страной.

«21% людей старше 60 лет с прогнозируемой тенденцией к увеличению к середине века до 38%. То есть каждый второй человек будет старшего возраста. За это же время количество людей старше 80 лет увеличится в 3,5 раза. Это дает основания считать, что увеличится количество людей с хроническими патологиями, которые нуждаются в различных видах услуг, – медицинских, социальных, психологических», - сказала В.Чайковская.

По ее словам, кардиологическая патология чаще всего выявляется у пожилых людей.

«Смертность населения от сердечно-сосудистой патологии в 6 раз выше аналогичного показателя в странах Западной Европы. По структуре смертности среди пожилых людей составляет 62%», - отметила В.Чайковская.

При этом она подчеркнула, что данные официальной статистики относительно сердечно-сосудистых заболеваний вдвое ниже данных комплексных медицинских осмотров – пожилым людям не нужны больничные листы, они не всегда обращаются за помощью в медицинские учреждения.

Ссылаясь на результаты социологического исследования Института геронтологии, В.Чайковская отметила, что 90% пожилых людей высказываются против платной медицинской помощи, а 30% совсем не обращаются к врачам, имея при этом 4-5 болезней, а из тех, кто обращался, лишь 20% получают адекватную помощь.

Участники пресс-конференции подчеркивали, что при отсутствии лечения и ведения здорового образа жизни выживаемость пожилых пациентов составляет 5-10 лет, а риск по инсультам и инфарктам можно снизить благодаря здоровому образу жизни, в частности ежедневной 30-минутной физической нагрузке, отказу от курения, ограничению в употреблении соли и продуктов с высоким содержанием углеводов.

Так, по словам директора Института геронтологии НАМНУ Владислава Безрукова, здоровье человека на 40% зависит от образа жизни, на 20% - от окружающих условий, на 20% - от генетики, а от медицины всего на 10%. По его мнению, в вопросе сохранения здоровья человек не должен рассчитывать только на государство.

Всеукраинская социальная инициатива “60+Кардио” основана Всеукраинской Ассоциацией превентивной и антиэйджинг медицины при поддержке фармацевтической компании «Сандоз».

“60+Кардио” предусматривает ведение просветительской работы с общественностью, пациентами, а также поддержку учебных и научно-практических программ для врачей. В частности, информирование о современной диагностике и лечении болезней сердца и сосудов с учетом пациентов пожилого возраста, совершенствование последипломного обучения врачей, разработка учебно-методических материалов.