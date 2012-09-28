«УДАР» продолжает фиксировать нарушения в работе ОИК №97 в Киевской области

Киев. 28 сентября. УНИАН. Политическая партия «УДАР Виталия Кличко» продолжает фиксировать нарушения в работе окружной избирательной комиссии №97 в Броварах Киевской области.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил кандидат в народные депутаты Украины от партии «УДАР» Павел Ризаненко.

В частности, он сообщил, что при жеребьевке для создания участковых избирательных комиссий в окружной избирательной комиссии №97 уполномоченное лицо от «УДАРа» отметила, что конверты, в которых находились жребии, хотя и были абсолютно одинаковыми, отличались на ощупь, по плотности. «Были созданы определенные условия, чтобы у одних представителей жребии были в одном типе конвертов, у других – в другом», - сказал П.Ризаненко.

Однако в результате жеребьевки почти на каждом участке «УДАР» или «Батькивщина» получили своих представителей. После жеребьевки, отметил П.Ризаненко, комиссия не собиралась в течение пяти дней. «Их не удовлетворяли результаты», - сказал он.

После этого, отметил П.Ризаненко, 25 сентября были досрочно прекращены полномочия председателя ОИК №97 Максима Ситенкова. «До нас дошла информация, что эта замена состоялась по инициативе властей, за то, что не справился со своей задачей, что оппозиционные партии получили свое представительство в УИК», - сказал П.Ризаненко.

В то же время он сообщил, что хотя «Батькивщина» и «УДАР» получили места в УИК, их членам от этих партий системно не сообщают о проведении заседаний, хотя эти комиссии уже начали собираться. «Это делается намеренно, чтобы дважды собравшись, зафиксировать, что эти члены УИК два раза пропустили заседание комиссии, и после этого возникает основание для их исключения», - объяснил П.Ризаненко и отметил, что это дает повод для усиления контроля за деятельностью комиссий.

Он отметил, что ранее неоднократно осуществлялись попытки проводить и заседания ОИК, не сообщая тем ее членам, которые не входят в провластное большинство. «Пришлось ввести дежурство под дверями комиссии», - сказал П.Ризаненко.

В то же время он выразил убеждение, что на каждом заседании ОИК для обеспечения открытости и прозрачности ее работы должны присутствовать украинские и международные наблюдатели, уполномоченные и доверенные лица, представители СМИ, а также должна проводиться видеозапись заседаний комиссии.

П.Ризаненко отметил, что после прохождения в парламент «УДАР» будет инициировать депутатские расследования по каждому из зафиксированных случаев попыток фальсификаций. Он также напомнил, что для предотвращения нарушений и защиты реальных результатов голосования в избирательном округе №97 был создан Комитет сопротивления фальсификациям, куда вошли, в частности, «УДАР», «Батькивщина» и ВО «Свобода».

Как отметил руководитель пресс-службы избирательного штаба П.Ризаненко Денис Гнатюк, с самого начала ОИК №97 была сформирована так, что количественное преимущество получили провластные силы. Кроме того, помещение, в котором работает комиссия, не отвечает условиям, заявленным ЦИК, в частности, усложнено наблюдение за ее работой журналистов и наблюдателей.

Также Д.Гнатюк сообщил, что возле здания, где размещается комиссия, при прежнем ее председателе во время заседаний «крутилось до 15 молчаливых спортивных парней». По его словам, некоторые члены комиссии не выдержали такого давления и сложили свои полномочия.