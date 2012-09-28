Рынок «Фермер» требует от киевских властей и милиции освободить соседнюю территорию от стихийных торговцев

Киев. 28 сентября. УНИАН. Представители плодоовощного рынка «Фермер», расположенного на жилом массиве Троещина, требуют от киевских властей и милиции принять меры по закрытию соседнего несанкционированного рынка, который расположен на проезжей части под видом парковки. Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы, предприниматели оптового плодоовощного рынка «Фермер», обращаемся к главе КГГА Попову Александру Павловичу, главе Деснянской РГА Жеребнюку Виктору Николаевичу, начальнику Деснянского ГУ МВД Британскому Владимиру Павловичу... с просьбой наконец помочь в решении глобального на сегодняшний день вопроса о закрытии несанкционированной торговли на проезжей части по улице Электротехнической», - заявила на пресс-конференции глава инициативной группы рынка «Фермер» Ирина Ибраева.

Как сообщили представители рынка «Фермер», стихийная торговля появилась около полугода назад, и с тех пор блокирует работу рынка «Фермер», не позволяя его продавцам попасть на свои официальные торговые площадки.

«Где-то около полугода назад территория, прилегающая к рынку «Фермер»,.. длиной около 3 километров была оккупирована неизвестными, которые просто на проезжей части, расставили автомобили и организовали с них торговлю», - сообщил директор организации «Фермер-торг-плюс» Владимир Гриценко, подчеркнув, что стихийная торговля с автомобилей препятствует дорожному движению и загрязняет близлежащую территорию.

Убыток рынка «Фермер» из-за соседней стихийной торговли оценивается в 1,5 млн грн.

«Публичное акционерное общество «Полюс» рассчитывало экономический эффект от такой незаконной торговли. Акционерное общество получает около 1,5 млн грн прямых убытков», - сообщил глава правления ПАО «Полюс», владельца рынка «Фермер», Василий Севериненко.

Он также выразил намерение продолжать разбирательство в судебном порядке.