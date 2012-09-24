В рамках проекта «Клич друзів – граймо разом!» открыт обновленный стадион одной из киевских школ

20 сентября в г. Киеве по адресу ул. Бальзака - 8г, был открыт обновленный стадион общеобразовательной школы № 264. Событие состоялось при участии Виталия Кличко в рамках проекта «Клич друзів – граймо разом!», который осуществляется совместно Фондом братьев Кличко и Фундацией Кока-Кола. Открытие обновленного стадиона организаторы превратили в настоящий спортивный праздник. В его рамках состоялись школьные соревнования по разным видам спорта, награждение сборных команд школы № 264, зарекомендовавших себя на районных и городских соревнованиях. Под личным наблюдением Виталия Кличко школьники усердно занимались на новых тренажерах.

Как председатель правления Фонда братьев Кличко, он выразил благодарность социально ответственной компании Кока-Кола, которая делает очень много для того, чтобы забрать детей с улицы, чтобы они росли здоровыми и гармонично развитыми.

Особенность открытия обновленного школьного стадиона для партнеров заключается в том, что он готовился в качестве юбилейного, 100-го спортивного объекта, который сооружался в рамках проекта за 7 лет его существования. 24 сентября в Николаеве была открыта последняя, 12 детская спортплощадка из запланированных в этом году в рамках проекта «Клич друзів – граймо разом!».