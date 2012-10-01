В 30 городах Украины стартовал общий проект онкологов и тренеров фитнеса «Побеждая рак груди»

Киев. 1 октября. УНИАН. В Украине стартовал совместный проект онкологов и фитнесс-тренеров “Побеждая рак груди”, направленный на поддержку женщин, больных раком молочной железы или перенесших мастэктомию.

Об этом координатор проекта, спортивный диетолог-нутрициолог Светлана Спивакова сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщили организаторы, акция проводится с целью донести к женщинам тезис, что активные физические нагрузки на 30% способны уменьшить риск заболеть раком и на 45% повышают шансы выжить после установления диагноза.

Проект реализуется сетью фитнес клубов для женщин FitCurves при поддержке Больницы современной онкологической помощи ЛИСОД в рамках мероприятий Международного месяца борьбы с раком груди.

Как отметила доктор медицинских наук, врач-онколог Алла Винницкая, ежегодно 17 тыс. украинок узнают, что больны раком молочной железы (РМЖ), и меньше половины из них преодолевает 5-летний рубеж выживания. Но даже если женщине удается выжить, ее борьба с болезнью продолжается, в частности остаются фантомные боли, наблюдаются астеничные состояния, неподвижность плеч, депрессия. В то же время реабилитационных курсов для женщин после удаления молочной железы практически нет, в связи с чем им дают инвалидность.

По информации Светланы Спиваковой, два с половиной года назад они начала работу над этим проектом в одном из фитнес клубов FitCurves в Ужгороде. Специально разработанные специалистами упражнения и тренажеры были одобрены местными онкологами. Первыми эти упражнения бесплатно проходили активистки ГО “Амазонки Закарпатья”, женщини, которые перенесли мастектомию. На сегодняшний день специальный комплекс упражнений помог востановить здоровье уже 60 женщинам, которые болели раком молочной железы.

С целью широкого внедрения лечебного комплекса в течение октября в более чем 30 городах Украины в сети фитнесс-клубов для женщин FitCurves будут подготовлены специалисты, которые будут работать с женщинами, перенесшими операцию по удалению груди. Занятия для этой группы женщин будут проводиться бесплатно. С перечнем клубов, которые будут принимать участие в проекте, можно ознакомиться на сайте www.fitcurves.org.

Также в рамках проекта в течение октября будет проводиться информационная кампания относительно рака молочной железы, направленная на стимулирование женщин пройти соответствующие обследования.

Участники пресс-конференции призвали общественные организации и врачей-онкологов присоединяться к проекту “Побеждая рак груди”.

По данным, приведенным А.Винницкой, 5-летний рубеж выживания женщин, которые болели РМЖ, в западных развитых странах и США составляет 88%, а в Украине – 56%.

“В Украине каждые полчаса одна из женщин узнает об этом диагнозе и каждый час одна из женщин умирает с этим диагнозом. Есть еще один показатель – летальность до года после выявления болезни, которая является свидетельством «запущенности» образований. Если в Штатах этот процент всего 2, в Украине – 12%”, - сказала врач.

Она подчеркнула, что все женщины должны ежегодно проводить обследование груди.

“Но на всех онкологических конгрессах очень широко освещается связь между активной жизненной позицией, активными физическими занятиями со снижением риска заболеваемости на рак. Это доказанный факт. И считается, что риск возникновения рака молочной железы у женщин, которые регулярно занимаются спортом или физическими упражнениями, то есть которые ведут активный образ жизни, снижается до 80%. Именно эти исследования где-то побуждали нас к тому, что мы решили сделать такой социальный проект”, - пояснила А.Винницкая.

Координатор проекта Светлана Спивакова сообщила, что в рамках проекта “Побеждая рак груди” 20 октября на Майдане Незалежности в Киеве запланировано провести День здоровья.

“Мы хотим говорить о здоровье, об элементарных вещах, которые нужно делать для своего здоровья. Это прежде всего хотя бы 30 минут в день посвящать физическим нагрузкам, обратить внимание на то, что мы едим, возможно изменить меню в своей семье, подружиться с врачами”, - сказала С.Спивакова.