Общественные организации призывают банки и правоохранительные органы активизировать борьбу с псевдокредитными компаниями

Киев. 1 октября. УНИАН. Украинские банки и правоохранительные органы должны активизировать борьбу с псевдокредитными компаниями, заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители общественных организаций.

«В Украине работают кредитные мошенники. Это компании, которые зачастую являются клонами банков, они не имеют соответствующих лицензий, ни разрешений» - заявил координатор всеукраинской акции «СТОП ШАХРАЙ» Богдан Хаустов.

Он сообщил, что в своей работе такие компании ориентируются прежде всего на граждан, которые по тем или иным причинам не могут получить кредит в банке. Так компании обещают дешевые кредиты от 0% до 10% с суммой кредита от 10 до 500 тыс. грн, при этом не требуют ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя, однако просят оплатить «первый взнос» как доказательство платежеспособности.

«К сожалению результатом таких действий, махинаций является то, что человек, который приходит в эту компанию, лишается по сути всех своих денежных средств и кредит не получает», - говорит Б.Хаустов.

Он отметил, что название таких компаний часто содержит часть названия известных банков или других финучреждений. Такие компании ориентируются на население с низкой финансовой грамотностью, зарабатывая при этом до 500 тыс. грн в месяц.

«Они (псевдокредитные компании - УНИАН) рассчитаны на не очень грамотных людей, на людей, которые привыкли доверять всему, что написано в газете или рекламе. Такие люди видят слово «кредит» и думают, что это обычный банк, и становятся жертвами махинаций», - отметил общественный деятель, участник акции «СТОП ШАХРАЙ» Вячеслав Абдурахимов.

При этом общественные организации считают, что банки, названия которых используют псевдокредиторы, недостаточно активно противодействуют их работе.

«Меня удивляет позиция банков и позиция правоохранительных органов. Куда они смотрят и почему они не борются, почему с псевдокредиторами борются общественные организации», - говорит представитель общественной организации «Ассоциация консалтинговых компаний Украины» Максим Генко.

По словам Б.Хаустова, на сегодня количество псевдокредитных компаний в Украине более 100, а количество пострадавших от их деятельности граждан уже превышает 500 тыс. человек.

«Сейчас самая главная задача - это объединиться против этой, простите, «заразы», потому что количество потерпевших растет с каждым днем, как и количество таких компаний», - подчеркнул Б.Хаустов.