КИУ критически оценивает процесс формирования участковых избирательных комиссий

Киев. 2 октября. УНИАН. Комитет избирателей Украины критически оценивает процесс формирования участковых избирательных комиссий.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления КИУ Александр Черненко.

“В сентябре предвыборная кампания стала еще интенсивнее, и это естественно: чем ближе к выборам, тем сильнее активизируются кандидаты, партии. Они измеряют свои рейтинги, видят, что есть определенные проблемы, и сама агитационная кампания стала более интенсивной. Следовательно, проблем, нарушений и определенных злоупотреблений также фиксируется больше”, - сказал А.Черненко.

Он отметил, что наряду с традиционными проблемами в ходе избирательной кампании, в частности, использованием административного ресурса, подкупом избирателей и тому подобное, в сентябре появилась проблема проведения жеребьевки окружными избирательными комиссиями по формированию состава участковых избирательных комиссий.

«Главной проблемой сентября стало проведение жеребьевки и формирования участковых избирательных комиссий. Изменение Центральной избирательной комиссией порядка проведения жеребьевки привело к лишению отдельных субъектов избирательного процесса представительства в составе УИК, назначение в состав УИК значительного количества лиц, которые не имеют надлежащей подготовки для проведения выборов. Нечеткость отдельных положений порядка стала одной из причин конфликтов при проведении жеребьевок. Это привело к тому, что большинство участковых комиссий не начали работать своевременно, происходят постоянные массовые ротации членов УИК», - заявил А.Черненко.

Среди нарушений процесса формирования участковых комиссий А.Черненко назвал то, что в ряде случаев состав этих комиссий не был обнародован в первые дни после принятия соответствующих постановлений ОИК.

Кроме того, сказал он, в некоторых случаях (избирательные округа № 201, 211, 212, 218) задержки в проведении жеребьевок были обусловлены проблемами функционирования ЕИАС „Выборы".

По словам А.Черненко, многочисленными процедурными нарушениями сопровождался и процесс представления кандидатур в состав участковых избиркомов. Основным из них стало представление одних и тех же кандидатур разными субъектами представления кандидатур, допуск к жеребьевке и включение в состав УИК тех кандидатур, относительно которых в ОИК было представлены не все предусмотренные законом о выборах документы.

Также А.Черненко сообщил, что уже почти на половине избирательных участков установлены видеокамеры.

“На остальных и дальше идет монтирование. Установленные - не значит, что они работают. Скажем, видеокамеры установлены, но тестирование не проходили”, - подчеркнул А.Черненко.

В свою очередь, председатель правления донецкой областной организации КИУ Сергей Ткаченко сообщил о своем впечатлении от хода кампании в Донецкой области.

«Чего не видела Донецкая область и, к сожалению, так и не увидит на этих выборах, это полноценной конкурентной борьбы. Поэтому я советовал бы действующей власти проводить максимально корректную кампанию. Однако мы и этого не наблюдаем», - сказал С.Ткаченко.

Заместитель председателя правления КИУ Наталия Линник презентовала проект «Подкуп - СТОП!».

По ее мнению, реализация проекта именно сегодня является крайне важной. «Как показывает наш мониторинг, на местах действуют целые сети по подкупу избирателей, нарабатываются соответствующие стратегии системного подкупа избирателей. Подкупают всем: предоставляются деньги, продуктовые наборы, бесплатные социальные, медицинские, бытовые услуги. Даже осуществляют проплаты за аренду земли», - подчеркнула Н.Линник.