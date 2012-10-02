НАК «Нафтогаз Украины» объявил конкурс на приобретение двух современных полупогружных плавучих морских установок

Для добычи газа и нефти на средних глубинах шельфа Черного и Азовского морей Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена приобрести две современные полупогружные плавучие морские буровые установки (ППМБУ).

Как сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», 28 сентября компания объявила проведение процедуры открытых торгов на закупку двух современных полупогружных плавучих морских установок для освоения залежей углеводородов, залегающих на средних глубинах Черного моря. Конечный срок подачи предложений на конкурс - 29 октября 2012 года.

Ранее сообщалось, что первая приобретенная СПБУ «Петр Годованец» уже пробурила первые скважины на Одесском месторождении и дала промышленный газ, вторая СПБУ «Незалежність» находится в пути и в ближайшее время войдет в акваторию Черного моря.

5 сентября 2012 года во время телемоста между Киевом и СПБУ «Петр Годованец», посвященного промышленному пуску газа на Одесском месторождении президент Украины Виктор Янукович сказал, что для увеличения добычи собственных углеводородов на шельфе, в Украину планируется поставить 5 современных морских буровых установок.

Как отмечает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», в отличии приобретенных ранее СПБУ «Петр Годованец» и «Незалежність», которые позволяют разрабатывать только мелководные участки шельфа Черного и Азовского морей, для новых полупогружных морских буровых установок первоочередными объектами для освоения станет площадь Палласа с глубиной моря до 850 м, а для геологического изучения - акватория Прикерченского шельфа, участки Скифская и Форосская.

Учитывая среднюю стоимость углеводородного сырья в 2012 году, экономический эффект составит около 20 млрд. долл. США, а прогнозный срок окупаемости - 7-8 лет.

Прогнозные запасы газа в пределах площади Палласа в украинской части составляют около 86 млрд.куб.м, растворенного газа - 8,2 млрд.куб.м, нефти и газового конденсата - свыше 45 млн.т.

Приобретение высокотехнологичного и эффективного бурового оборудования для осуществления поисково-разведочных работ и эксплуатационного бурения будет способствовать наращиванию собственной добычи углеводородов, уменьшению объемов закупки дорогого импортного газа и укреплению энергетической независимости Украины, подчеркивает пресс-служба «Нафтогаз Украины».