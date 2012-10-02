Юридические лица формируют более 90% почтовых отправлений в Украине — «Укрпочта»

Киев. 2 октября. УНИАН. Юридические лица в настоящее время формируют около 90% общего объема письменной корреспонденции и 95% общего объема посылок в Украине, в то время как 20 лет назад основной объем письменной корреспонденции составляла переписка между физическими лицами.

Такую оценку дал в ходе круглого стола в УНИАН во вторник заместитель директора Киевской городской дирекции УГППС "Укрпочта" Владимир Астапенко.

«Идет переориентация. Если 20 лет назад основная переписка была между физическими лицами, то сейчас 90% рынка письменной корреспонденции, а посылок — 95% составляют отправления юридических лиц. Мы переходим в сектор В2В», - сказал он.

В. Астапенко отметил, что для бизнес-клиентов «Укрпочта» внедрила ряд специфических сервисов, в частности СМС-сообщения о вручении или получении почтового отправления, услуги курьера по отправке почты.

Кроме того, Укрпочта в отделениях связи создает специализированные рабочие места для обслуживания юридических лиц и открыла 4 отделения связи на территории крупных корпоративных клиентов.

Также В. Астапенко отметил, что до 70% себестоимости почтовых услуг в Украине составляет заработная плата.

«Поэтому с ростом оплаты труда растет и себестоимость услуг почтовой связи», - сказал он.

Кроме того, В. Астапенко сообщил, что «Укрпочта» разрабатывает систему он-лайн платежей за коммунальные услуги, которая позволит оплачивать услуги в отделениях связи без распечатанных квитанций.

В то же время, директор компании «ВПС» Людмила Силантьева отметила увеличение спроса на почтовые услуги со стороны компаний финансового сектора, а также жилищно-коммунального хозяйства, что может увеличить рынок рассылки простой корреспонденции на 30%.

Кроме того, Л.Силантьева отметила увеличение рынка дистанционных продаж на 40% в год.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине.

ООО «ВПС» специализируется на до- и послепочтовой обработке корпоративной почты и предоставляет комплексные услуги по индивидуальной и промышленной упаковке.