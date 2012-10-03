Пиреус Банк в Украине начинает выдачу кредитных карт

Кредитная карта от Пиреус Банка – это возможность приобрести необходимые товары и услуги в любой момент, при этом льготный период использования средств составляет до 51 дня.

Киев, 2 октября 2012 года. С октября 2012 года Пиреус Банк в Украине предлагает клиентам воспользоваться новым продуктом – кредитной картой VISA, которая поможет справиться с непредвиденными расходами и приобрести необходимые товары и услуги в кредит, оптимально планируя свой бюджет.

Максимальная сумма кредита по карте составляет 35 тыс. грн. Клиенты могут оформить кредитную карту VISA Classic или Gold.

«Предлагая клиентам этот продукт, наш банк руководствуется европейскими стандартами сервиса. Основное удобство для держателя кредитной карты – это возможность приобретать понравившиеся товары и услуги в любой момент без привязки к дате поступления средств на счет клиента, – рассказала Алена Горлушко, начальник отдела карточного бизнеса Пиреус Банка в Украине. – Благодаря длительному льготному периоду (до 51 дня) клиенты могут использовать кредитные средства на карте под 0,0001% годовых, что значительно привлекательнее обычных потребительских кредитов. Держатели кредитных карт также могут многократно использовать кредитные средства и погашать задолженность в удобное время полностью или частями».

Воспользоваться кредитной картой от Пиреус Банка можно как в Украине, так и за рубежом.

«При помощи этой карты можно расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях по всему миру, где обслуживаются платежные карты VISA, не беспокоясь о сохранности наличных средств, – говорит Алена Горлушко. – А если срочно понадобятся наличные, их можно снять с кредитной карты в любом банкомате».

Льготный период использования кредитной карты от Пиреус Банка с символической процентной ставкой 0,0001% годовых в гривне составляет до 51 дня в зависимости от календарной даты использования кредитных средств. После завершения льготного периода процентная ставка составит 2,75% (для VISA Gold) либо 3 % (для VISA Classic) в месяц.

Минимальный ежемесячный платеж по кредитной карте составляет 10% от фактической задолженности.

И что очень важно, Пиреус Банк предоставляет бесплатную информацию о состоянии счета для держателей кредитной карты (с помощью интернет-банкинга Winbank, информационной линии Пиреус Банка или с помощью услуг SMS информирования и E-mail информирования).

Оформить кредитную карту можно в любом отделении Пиреус Банка. Средний срок ее оформления составляет 5 рабочих дней. Для открытия счета необходим минимальный набор документов. Кроме того, на сайте Пиреус Банка можно подать онлайн-заявку на оформление кредитной карты, и специалист банка свяжется для уточнения деталей в удобное для клиента время.

Детальную информацию об условиях оформления кредитной карты можно получить, обратившись в Контакт-центр Пиреус Банка 0 800 30 888 0 (круглосуточно, бесплатно со стационарных телефонов в пределах Украины).

Справка. Пиреус Банк является одним из ведущих банковских учреждений Южной и Восточной Европы с активами 74 млрд евро (после поглощения «здоровой» части активов Сельскохозяйственного Банка Греции ATEbank, по состоянию на 27.07.2012). Основанный в 1916 г. Пиреус Банк осуществляет деятельность в 10 странах мира. В Украине Пиреус Банк представлен с 2007 г. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (свидетельство №25).

Чистые активы Пиреус Банка в Украине по состоянию на 1 июня 2012 г. составляют 3,5 млрд. грн., уставный капитал – 1,628 млрд. грн., регулятивный капитал – 837 млн. грн.

Пиреус Банк имеет наивысший рейтинг надежности депозитов (оценка «5») от независимого рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» (последнее обновление рейтинга – 30.08.2012), характеризующий способность банка вовремя и в полном объеме выплачивать вклады.

Банк является членом Форума ведущих международных финансовых учреждений, участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, членом Международной торговой палаты в Украине, а также входит в число банков, уполномоченных Пенсионным фондом Украины осуществлять выплату пенсий и денежной помощи.

Пресс-служба Пиреус Банка в Украине

Екатерина Калиновская

тел.: +38(067)688–62–12

e-mail: kkalynovska{at}piraeusbank.ua