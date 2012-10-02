8-14 октября состоится Неделя экологического потребления «Украинцам – экологически чистая стирка»

Киев. 2 октября. УНИАН. Всеукраинская экологическая общественная организация «МАМА-86» при поддержке Шведского общества охраны природы начинают проведение ежегодной национальной информационной кампании «Неделя экологического потребителя», которая ставит целью популяризацию разных аспектов экологически ответственного потребления.

Как рассказала на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор ВЕГО «МАМА-86» Зоряна Мищук, нынешняя «Неделя экологического потребления» пройдет под лозунгом «Украинцам – экологически чистая стирка» и преследует цель уменьшить потребление в Украине стиральных порошков с высоким содержанием фосфатов, поверхностно-активных и других опасных веществ, которые представляют угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Она отметила, что абсолютное большинство стиральных порошков, которые продаются в Украине, содержат большие количества фосфатов и поверхностно-активных веществ (ПАРов), которые при контакте с кожей могут повлечь дерматиты и другие аллергические реакции. Также, попадая в кровь, они изменяют процентный состав гемоглобина, белка и структуру и плотность сыворотки крови, что приводит к нарушению работы внутренних органов, обострению хронических заболеваний и появлению новых.

Кроме того, отметила З.Мищук, фосфатные соединения, попадая после стирки со стоковыми водами в водоемы, вызывают «цветение» воды, что имеет ряд негативных последствий: резкое ухудшение качества воды из-за массового развития водорослей, которое влечет сокращение содержания кислорода в воде и накопление токсинов, отравление и замор рыбы, ухудшение качества питьевой воды, влияние на здоровье людей, которые купаются или потребляют рыбу из таких водоемов и тому подобное. Она заявила, что эта проблема обрела катастрофические масштабы, например, в 2006 году в Днепр попало 4 тысячи тонн фосфатов, поскольку большинство старых очистительных сооружений не в состоянии их отфильтровать.

Руководитель общественной организации подчеркнула, что страны Евросоюза и Северной Америки давно осознали эту опасность и запретили продажу или жестко ограничили содержание фосфатов и ПАР в стиральных средствах. А в Украине этот вопрос остается неурегулированным, что позволяет западным товаропроизводителям сбывать в Украине продукцию, запрещенную к продаже в других странах. Как сказала З.Мищук, производители и торговые сети не спешат предлагать покупателям более безопасную альтернативу обычным стиральным средствам, учитывая, что украинцы из-за слабой осведомленности с негативными последствиями фосфатов и ПАР продолжают ориентироваться на цену и указанные моющие характеристики.

Координатор тематического направления «Химическая безопасность» ВЕГО «МАМА-86» Ольга Цигулева отметила, что для решения проблемы стиральных порошков с высоким содержанием фосфатов и ПАР необходим комплекс мероприятий. Она заявила, что «МАМА-86» будет лоббировать принятие соответствующих технических стандартов и создания условий для поощрения производства безопасных стиральных порошков, повышения осведомленности населения. Также, по ее словам, бизнес должен взять добровольные обязательства в этой сфере, в частности, предприятия, которые сами является потребителями стиральных средств, должны ограничить использование порошков с фосфатами и ПАР, производители – перейти на производство более безопасных стиральных порошков, а поставщики – давать потребителям возможность выбора более экологически чистых моечных средств.

С целью поощрения к таким действиям будет проведена кампания «Украинцам – экологически чистая стирка». Акция будет продолжаться с 8 по 14 октября в Киеве и 12 других городах Украины. Она будет включать различные уличные мероприятия с раздачей информационных материалов, занятия в школах, дискуссии, круглые столы с участием экспертов, производителей, правительственных чиновников, он-лайн акции.