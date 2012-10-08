Теперь 100% годовых — это реально! Компания ММСИС вышла на фондовый рынок

Известная брокерская компания объявила о начале своей масштабной деятельности на украинском фондовом рынке. Подробнее о том, что это даст обычным украинцам, рассказывает управляющий трейдер компании «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС» Константин Кондаков.

Выход на фондовый рынок — большое событие, поэтому от лица компании «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС» я поздравляю с этим всех — и наших клиентов, и тех, кто только собирается ими стать, и тех, кто просто так решил прочитать эту статью! Вы, кстати, тоже найдете в ней много интересного, ведь эта статья затрагивает глобальные экономические вопросы, от которых зависит благосостояние каждого из нас!

Скажите, не правда ли, Вы бы хотели, чтобы Ваши деньги приумножались, а Вы при этом ничего бы не делали?

100% хотели бы! Этого хотят все!

Причем желательно, чтобы деньги не просто умножались, но и были бы защищены!

И доходность нам всем нужна повыше, чем в банках!

Так вот, чтобы наши желания осуществились, компания ММСИС и начала работать на фондовом рынке.

Теперь каждый украинец может инвестировать так, как это уже давно делают жители США и Европы. Теперь и у нас есть возможность приумножать свои деньги, ничего при этом не делая!

При инвестировании на фондовом рынке Ваши инвестиции будут оформлены в форме договора, а право собственности на ценные бумаги будет отмечаться в специальном, как и при покупке недвижимости или автомобиля.

За каждой операцией с Вашими деньгами будет следить государственная комиссия НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку), которая создана для комплексного правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг Украины и обеспечения защиты прав граждан.

Компания «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС» прошла лицензирование НКЦБФР и получила лицензии на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность хранителя ценных бумаг, а также лицензию на управление ценными бумагами.**

Другими словами, теперь Вы можете спокойно инвестировать и отдыхать, в то время как Ваши деньги будут работать! А я сделаю все, чтобы Вы получили максимально возможную прибыль!

Только представьте: например, инвестировав с «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС» 100 000 гривен в начале года, Вы уже сегодня получили бы 184 000, а это 120% годовых, так как прошло всего-то 8 месяцев!*

Согласитесь, неплохой результат?

И я уверен, что результаты работы компании в будущем будут только расти!

Что касается процедуры инвестирования, то она не сложнее, чем открыть депозит в банке, — сотрудники компании все сделают за считанные минуты, а Вам придется лишь поставить несколько подписей! Так же просто и получить свои средства!

Отдельно хочу выделить вот что: инвестируя в фондовый рынок, мы все вместе развиваем экономику Украины. Наши деньги вкладываются в конкретные заводы, которые расширяют свои мощности, создают новые рабочие места и наращивают прибыли за счет привлечения инвестиций!

А для тех, кто раньше связывал бренд ММСИС с Форекс и чем-то непонятным, я повторю, что «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС» — это уже не интернет и не компания в другом государстве! Это — украинское финансовое учреждение, с офисами, в которые можно прийти и получить консультации. Это компания, в которую могут инвестировать юридические лица.

"ММСИС ИНВЕСТМЕНТС" — это реальные инвестиции в акции, которые котируются на бирже, это реальный государственный контроль за каждой сделкой, это доходность более 100% годовых*.

Мы ждем Вас в консультационном центре компании по адресу: Киев, ул. Мечникова, 2а, эт. 20, БЦ «Парус».

Узнать подробно о том, как все работает, можно по тел. (044) 361-68-00 или в службе поддержки сайта mmcis.ua.

Кроме того, узнать много интересного и получить больше подробной информации Вы можете на моем личном сайте kondakov.org.

*Согласно данным за период с 01.01.2012 по 01.09.2012 с учетом сложного процента за весь период, что не является гарантией получения дохода в будущем.

**ООО ММСИС ИНВЕСТМЕНТС ЛИЦ. НКЦБФР СЕРИЯ АГ 580220-22, срок действия 03.10.2011-03.10.2016 г., АВ № 617831 от 14.03.2012 срок действия неограничен.