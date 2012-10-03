Миссия наблюдателей ОПОРЫ заявляет о несвоевременности формирования участковых избиркомов в 29 из 225 округов

Киев. 3 октября. УНИАН. Долгосрочная миссия наблюдателей Гражданской сети ОПОРА заявляет о несвоевременности формирования участковых избиркомов в 29 из 225 избирательных округов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил аналитик кампании наблюдения сети ОПОРА Михаил Шелеп по результатам общенационального наблюдения за ходом избирательной кампании в сентябре.

"Неожиданно для большинства субъектов избирательного процесса ЦИК в разгар кампании поспешно и без публичной дискуссии определила новую процедуру жеребьевки. Непонимание этой процедуры со стороны членов окружных комиссий привело к тому, что 29 ОИК провели жеребьевку позже сроков, определенных законом, то есть после 21 сентября", - сказал М.Шелеп.

По его словам, для обжалования процедуры жеребьевки в окружных избирательных комиссиях в суды было подано 37 исков, а в результате судебных процессов в 29 случаях ОИК вынуждены были провести повторную жеребьевку. "Участковые комиссии сформированы, в некоторых областях они уже провели первые заседания. Но доверия и понимания того, как произошло формирование участковых избирательных комиссий, у многих участников избирательного процесса нет", - считает он.

М.Шелеп сообщил, что наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали внесение представлений от разных партий и кандидатов одним и тем же лицом. "Такие случаи имели место в 70 округах. Этот факт свидетельствует об участии десятков технических партий в избирательном процессе. Неединичными также были случаи, когда представление кандидатур в состав участковых комиссий от разных партий и кандидатов вносило лицо, которое не имело для этого никаких оснований - ни соответствующего статуса, ни поручения - что является нарушением закона", - отметил аналитик.

Кроме того, по его словам, есть факты, когда разные субъекты избирательного процесса вносили одни и те же кандидатуры. "Например, в Хмельницкой области в округе № 192 представления от фракции НУ-НС полностью совпадали с представлением партии "Союз. Чернобыль. Украина" или фамилии от партии "УДАР" повторялись в представлениях партии "Молодежь во власть". То есть партии даже не сделали качественных представлений", - сообщил М.Шелеп.

Аналитик отметил, что представления от субъектов избирательного процесса вносились без необходимых заявлений или копий паспортов лиц, которых предлагали включить в участковые избирательные комиссии. "Кроме того, в заявлениях не указывались номера участков, в состав которых вносились кандидатуры. Имели место также факты внесения таких кандидатур, которые не имеют права работать в комиссиях", - сообщил он.

"Работа избирательных комиссий является очень серьезным вопросом, поскольку именно эти люди будут считать наши бюллетени на избирательных участках и устанавливать результаты голосования. Возможно, сознательных фальсификаций и нарушений нет, но из-за того, что процесс проходил не организовано, без публичного контроля, без понимания логики этого процесса - это вызывает вопросы. Это порождает сомнения по поводу результатов работы УИК в день голосования, потому что нет доверия к процессу формирования комиссий", - сказал М.Шелеп.

Как сообщал УНИАН, сеть ОПОРА осуществляет долгосрочное наблюдение за ходом кампании по выборам в Верховную Раду Украины.

В долгосрочной миссии наблюдения ОПОРЫ принимает участие 251 человек. В день голосования 28 октября в составе миссии наблюдателей ОПОРЫ будут работать еще 3,5 тыс. чел.