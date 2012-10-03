Представители медиа-рынка предлагают участникам выборов подписать декларацию о принципах информационной политики

Киев. 3 октября. УНИАН. Представители украинского медиа-рынка предлагают участникам избирательного процесса и кандидатам в народные депутаты подписать декларацию о принципах информационной политики, разработанную по инициативе Независимой ассоциации телерадиовещателей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила почетный председатель Независимой ассоциации телерадиовещателей Татьяна Лебедева.

По ее словам, декларацию уже поддержали 11 ассоциаций и неправительственных организаций, которые занимаются проблемами независимых медиа, среди которых те, которые занимаются издательством периодической прессы, электронными СМИ, телерадиовещанием.

Т.Лебедева отметила, что очень часто после выборов принимаются законы, которые ухудшают условия работы медиа, доступ к информации, ухудшают условия для медиа как бизнеса.

“Именно поэтому возникла идея на этом этапе подписать с политическими партиями и отдельно кандидатами декларацию участников избирательного процесса и кандидатов в народные депутаты о принципах информационной политики. В документе нет ничего такого, что противоречило бы действующему законодательству или существующим европейским стандартам в сфере медиа, здесь нет ничего лоббистского, то есть, нет никаких требований, которые бы улучшали условия деятельности одних за счет других. То есть, это общие принципы, но они сформированы достаточно четко. И самое главное, что мы не просто предлагаем политикам и политическим силам согласиться и подписать эти принципы, но и будем мониторить, как будет выполняться эта декларация”, - сказала Т.Лебедева.

Директор ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Константин Грицак добавил, что предусматривается создать контролирующий комитет или какой-то иной механизм, который бы обеспечил такой мониторинг деятельности и законодательных инициатив, а также внедрение принципов декларации в жизнь.

Документ имеет три раздела: общие принципы информационной политики; принципы защиты прав журналистов; основные принципы информационной политики в сфере средств массовой информации.

Также есть отдельный раздел о задачах в сфере информационной политики на следующие три года.

Как заявила главный редактор сайта Mediasapiens.ua (проект «Телекритики») Диана Дуцик, в декларации прописано, что “государство признает, что поддержка и развитие демократии нуждаются в свободной, плюралистической, ответственной журналистике, основные задачи которой - это информировать общество, выполнять коммуникативную функцию”.

И очень важным в документе, по словам Д.Дуцик, является то, что “государство и политические силы осознают, что выполнение этих задач предусматривает право журналистов на критичное рассмотрение их деятельности”.

Также она сообщила, что есть пункт о том, что государство должно создавать для журналистов необходимые условия для того, чтобы они могли осуществлять свою деятельность, в частности, доступ без ограничений к профессии журналиста, независимость редакций и СМИ не только от политической власти или оппозиции, но и от давления, которое могут осуществлять частные заинтересованные группы.

Кроме того, прописана в документе защита конфиденциальности и источников информации работников СМИ.

“В Верховную Раду приходят не только юристы или люди, знающие законодательство. Есть спортсмены и из других сфер, и очень трудно понять, какие вопросы в этой сфере являются неотложными, наиболее болезненными и наиболее принципиальными. Мы каждый в своей сфере сформировали основные положения, без которых очень трудно работать. И поэтому мы помогли – сформулировали главное и принципиальное в декларации”, - объяснила Т.Лебедева.

По ее словам, документ уже передан ряду избирательных штабов и политических сил.