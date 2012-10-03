Учредители народной премии "Золотой Мангуст" обещают наградить украинских золотых призеров лондонской Олимпиады

Киев. 3 октября. УНИАН. Учредители народной премии за достижения в спорте "Золотой Мангуст" обещают в ближайшее время вручить награды украинским золотым призерам лондонской Олимпиады.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из соучредителей премии "Золотой Мангуст", президент Одесской областной федерации панкратиона и грабблинга, мастер спорта СССР по вольной борьбе Магомед Магдиев.

"Награждение статуэткой народной премии "Золотой Мангуст" - сегодня известное мероприятие в спортивной жизни Украины. Я уверен, что с каждым годом это мероприятие будет набирать все больше популярности и поддержки, в том числе со стороны государственных спортивных структур. В этом году, как мы обещали, все обладатели олимпийского золота будут награждены этой премией", - сказал М.Магдиев и добавил, что также в текущем году планируется учредить и изготовить специальный орден - из золота и бриллиантов, которым в дальнейшем будут награждаться спортсмены за выдающиеся заслуги.

Главный редактор спортивного журнала «Школа выживания «Мангуст», мастер спорта СССР по самбо и вольной борьбе Лерник Мусаелян отметил, что основанная в 2009 году премия "Золотой Мангуст" до недавнего времени вручалась исключительно украинским спортсменам, сейчас же перешла в разряд международных и ею награждаются призеры единоборств из стран СНГ.

По его словам, в ближайших планах учредителей премии - выход на европейскую арену.

"Наша задача - этой премией объединить все олимпийские и неолимпийские виды спорта, привлечь к этому мероприятию Национальный олимпийский комитет, ведь Олимпиада - это венец спортивных достижений", - сказал Л.Мусаелян.

В поддержку такой инициативы олимпийский чемпион, народный депутат Украины, президент Ассоциации спортивной борьбы Украины, чемпион Олимпийских игр Эльбрус Тедеев добавил: "Если говорить о "Золотом Мангусте", то он уже вырос из украинских шаровар, и географию его распространиния надо расширять, ведь спорт объединяет народы... При этом надо награждать не только победителей единоборств, но и других видов спорта".

*** Премия «Золотой Мангуст» была учреждена в 2009 году с целью признания лучших спортсменов Украины, возрождения спортивного духа и поднятия престижа спорта. Вручение премии стало традицией в мире спорта не только в Украине, но и за ее пределами. Лауреатами премии были Василий Ломаченко, Эльбрус Тедеев, Ирина Мерлени, Роман Гонтюк, Армен Варданян, Василий Федоришин, а также ветераны спорта Яков Железняк, Рустам Казаков, Нельсон Давидян, Николай Авилов и многие другие.

С 2012 года премия стала международной.

Статуэтка «Золотой Мангуст» изготовлена из серебра 925-й пробы, покрыта золотом 900-й пробы, установлена на основании из камня «зеленый змеевик».