Правозащитные организации требуют от ВР отклонить законопроект об уголовной ответственности за пропаганду гомосексуализма

Киев. 3 октября. УНИАН. Правозащитные организации требуют от Верховной Рады Украины отклонить законопроект № 8711, которым предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма, на основании того, что этот документ ограничит детей в их праве искать, получать и передавать информацию, а также приведет к дискриминации лесбиянок, геев и бисексуалов, включая их права на свободу выражения и мирные собрания.

Как заявила на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Amnesty International в Украине Татьяна Мазур, законопроект также является нарушением ряда международных обязательств Украины, среди которых - Международный пакт об общественных и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод и Конвенция о правах ребенка. Он также противоречит рекомендациям Европейского суда по правам человека и Комитета ООН по правам человека.

“Ограничение прав, которые возникнут после принятия законопроекта № 8711, не является необходимым для достижения заявленной цели данных законов – защиты детей. Эти ограничения также не являются пропорциональными, особенно когда противопоставляются право на свободу от дискриминации. Другие заявленные цели законопроекта – это популяризация определенного вида семьи и преодоление демографического кризиса - также не проходят тест на пропорциональность и необходимость”, - заявила правозащитница.

Т.Мазур утверждает, что закон ограничит доступ к информации о здоровье, о сетях поддержки или социальной активности для многих молодых людей.

“Дети, равно как и взрослые, имеют право искать, получать, передавать идеи любого рода. Это право имеет каждый. Комитет по правам ребенка интерпретирует, что это касается также информации о сексуальности и сексуальном поведении”, - сказала Т.Мазур.

В случае принятия закона, по ее словам, будут направлены иски в Европейский суд, “которые Украина, вероятно, проиграет”. “А это будет означать очередную выплату компенсаций из государственного бюджета”, - объяснила правозащитница.

По словам директора по политике и партнерству Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Анны Довбах, которая занимается социальной психологией, этот законопроект - “не просто ограничение свободы слова в СМИ, это ограничение информации любой о гомосексуальности”.

“Стигматизированный человек, который понимает, что он не такой как все, теперь не будет иметь возможности (понять), что гомосексуальность является разновидностью нормы. И это будет означать лишь то, что человек будет калечить свою жизнь: будет иметь неорганизованные отношения и подвергать себя всем эпидемическим опасностям”, - подчеркнула А.Довбах.

Координатор UNAIDS в Украине Анна Шакаришвили выразила обеспокоенность в связи с принятием в первом чтении этого законопроекта. “Мы считаем, что такие законы приводят к дискриминации представителей сообщества ЛГБТ и свободы слова организаций, которые оказывают поддержку и услуги в связи с ВИЧ для соответствующих групп населения. И такие законы могут быть использованы для оправдания гомофобных выступлений, травли и насилия”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)».

За данное решение проголосовали 289 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается путем внесения изменений в законы «О защите общественной морали», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», «Об издательском деле» и в Уголовный кодекс запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрещения.

Также предлагается установить ответственность за действия, пропагандирующие отношения сексуального характера лиц одного пола, за злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использование телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма.

В соответствии с законопроектом, ввоз в Украину товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости, гомосексуализм, карается штрафом до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3-х лет с конфискацией товаров.

Те же действия относительно кино- и видеопродукции, которая пропагандирует гомосексуализм, караются штрафом до 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 5 лет с конфискацией кино- и видеопродукции.