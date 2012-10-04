IV Международный салон «Модна лялька», VI Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров»

12 - 14 октября 2012 г., Киев.

Организатор - редакция журнала «Модный журнал».

Торжественное открытие выставки состоится 12 октября в 12.00.

Для посетителей выставка будет открыта:

12 и 13 октября с 10 до 19 часов,

14 октября – с 10 до 17 часов.

Место проведения - Международный выставочный центр,

г. Киев, Броварской проспект, 15, павильон № 1.

IV Международный Салон «Модна лялька» и VI Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров» соберут известных украинских и европейских художников, дизайнеров, мастеров бисероплетения, вышивки, батика и других видов современного хобби и декоративно-прикладного искусства, компании и магазины товаров для творчества.

В этот раз «Модна лялька» представит работы более 160 художников- кукольников из

Украины, Германии, Италии, США, России, , Белоруси, Молдовы.

В экспозиции авторские коллекционные куклы, мишки Тедди, уникальные игрушки. Международный фонд "Куклы Мира" представит художественный проект "Запад-Восток - Куклы ХХI века" Куратор проекта Ирина Мызина – основатель первой кукольной галереи в России.

Состоится презентация книг украинских авторов:

- «Шьем Тедди -малышей и их друзей» Автор - Оксана Скляренко - Тедди- мастер, преподаватель, призер международных конкурсов (США, Тайвань), член жюри международных конкурсов, автор первого в Украине пособия по созданию Тедди и моделированию игрушки (Киев, Украина).

- «Вышивка бисером. З-D эффекты и другие хитрости»

Автор – Анна Быстрик. Дизайнер, преподаватель, призер международных конкурсов (Киев, Украина).

Международное жюри подведет итоги конкурса «Модна лялька-4», участниками которого являются 32 украинских и российских художника.

Посетители смогут приобрести произведения искусства непосредственно у мастеров, которые поделятся своими секретами на мастер- классах и мастер- шоу.

Тематика мастер- классов: лепка авторской куклы, пластилиновые игрушки, миниатюрная скульптура, вышивка лентой, плетение фриволите, роспись тканей, вышивка бисером, техника гильоширования, создание аксессуаров для кукол из дерева, кожи, металла.

Своими секретами на занятиях поделятся дизайнеры из России, ЮАР, Великобритании, США.

Подробно с программой мастер-классов можно ознакомиться на сайте журнала и выставки.

http://modnalyalka-3.jimdo.com

http://www.biserknitting.com/ru/Perechen_master_klassov/

Новый раздел выставки.

- «Вышивка шелковыми лентами» Уникальные работы представят мастера вышивки Ди Ван Никерк (ЮАР), Хейзл Блом Камп (ЮАР), Ева Кокошка (Польша), Любовь Квартюк (Россия).

III международный конкурс «Бисерный эксклюзив» представят 32 дизайнера из Украины, России, Казахстана, Великобритании, Японии и Австралии.

Посетители выставки смогут увидеть более 100 эксклюзивных конкурсных работ.

В программе мастер-шоу от Соноко Нози - дизайнера бижутерии из Японии, показы коллекций дизайнерской бижутерии, выступления творческих коллективов.

Приглашаем посетить салон «Модна лялька» и выставку «Золотые руки мастеров».

Организатор салона и выставки «Модный журнал».

Это ежемесячное издание о современном хобби для начинающих и профессионалов. В нем представлены бисероплетение, батик, фото-уроки, опыт дизайнеров, советы начинающим, репортажи о конкурсах и выставках.

Контактная информация:

телефон +380 68 358 35 50

факс 044 559 56 45

e-mail fairybeads@mail.ru

корпоративный сайт http://www.biserknitting.com

контактное лицо для СМИ Шуманский Юрий Викторович