Общественные организации в день выборов проведут параллельный подсчет голосов

Киев. 4 октября. УНИАН. Общественные организации в день парламентских выборов, 28 октября 2012 года, проведут параллельный подсчет голосов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор гражданского движения "Спільна Справа" Александр Данилюк.

По его словам, на сегодняшний день, путем манипуляций подавляющее большинство в избирательных комиссиях составляют представители Партии регионов, поэтому существует реальная угроза фальсификаций результатов выборов.

А.Данилюк подчеркнул, что общественный контроль за результатами голосования в такой ситуации является чрезвычайно важным, поскольку кроме «выдувания бюллетеней», «каруселей» и т. п., существует и такой способ фальсификации результатов выборов как подмена протоколов участковых комиссий.

Он убежден, что созданный для этого Центр параллельного подсчета голосов будет действенным механизмом противодействия фальсификациям на парламентских выборах, поскольку будет своеобразным методом давления на потенциальных фальсификаторов.

До реализации проекта независимого общественного подсчета результатов голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 года, "Спільна Справа" приглашает всех желающих граждан, поскольку своими силами сможет «закрыть» лишь 25% участков. Поэтому члены участковых комиссий, наблюдатели могут получить дополнительный протокол с мокрой печатью и передать в центр параллельного подсчета, а простые граждане могут присоединиться к параллельному подсчету, позвонив по телефону по номеру (044) 455-82-22 или зарегистрировавшись на сайте spilnasprava.org.ua, где смогут получить удостоверение независимого наблюдателя.

А.Данилюк выразил надежду, что граждане даже просто будут приходить под комиссии, и будут ждать, пока не обнародуют протокол комиссии – затем будут фотографировать его и отправлять в Центр параллельного подсчета, который будет расположен в Киеве.

Организаторы параллельного подсчета планируют сначала получить итоги голосования из участков по телефону, а затем собрать протоколы с мокрыми печатями.