Проходной барьер на выборах в парламент преодолевают 5 партий - опрос

Киев. 4 октября. УНИАН. Пятипроцентный проходной барьер на выборах в парламент преодолевают 5 партий: Партия регионов (20,3%), ВО “Батьківщина” (16,6%), “УДАР Виталия Кличко” (14,2%), КПУ (10%) и партия “Украина – Вперед!” (5,1%).

Такие данные опроса Всеукраинской социологической службы были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно результатам опроса, ВО «Свобода» набирает 4,7%, партия “Наша Украина” - 3,8%. Не доверяют никому 10,1% респондентов. Не смогли ответить на вопрос, за кого голосовали бы на выборах, - 7,2% опрошенных.

Комментируя результаты опроса, директор по исследованиям Всеукраинской социологической службы при НАНУ, кандидат философских наук, доцент Борис Сагалаков отметил, что “стратегия компании, которую повели две ведущие политические силы, – Партия регионов и ВО “Батьківщина” – построены на деструктиве, потому рейтинг этих политических сил не растет”.

«Главное стратегическое направление ПР: были “помаранчевые” - что-то было плохо, а у “Батьківщини” - сейчас “синие” – плохо, и мы их остановим”, - добавил он.

По словам Б.Сагалакова, едва ли рейтинг Партии регионов сможет значительно вырасти. “Народ в целом власть не любит”, - добавил он.

При этом эксперт не прогнозирует кардинальных изменений в рейтингах крупных политических сил в этом месяце.

Б.Сагалаков отметил, что будет “решаться судьба партий зоны риска” и могут “выстрелить” такие партии как “партия Королевской, “Свобода” и “Наша Украина”.

Он также спрогнозировал, что фальсификации на выборах будут составлять до 5-6%, «как и на каждых выборах в Украине».

На вопрос: “Является ли Ваш выбор данной политической силы окончательным”, 43,4% опрошенных ответили “однозначно, да”, 38,5% - “скорее всего, да”, 6,4% - “скорее всего, нет”, 2,6% - “однозначно, нет”, 8,3% - “тяжело ответить”.

Согласно данным опроса, в голосовании будут принимать участие 46,9% респондентов, 34,5% ответили - “скорее всего, да”, 8,8% - “скорее всего, нет”, 5,2% - “однозначно, нет”, 4,4% - “тяжело ответить”.

На вопрос: “Чем предопределен Ваш выбор данной политической силы?”, 39,1% опрошенных ответили - “надеждой на положительные изменения», 26,5% - “протестом против ухудшения жизни”, 24,9% - “доверием к лидеру партии, блока”, 22,2% - “практической деятельностью данной партии, блока”, 15,9% - “отсутствием лучшего варианта”, 12,8% - “опасениями худшего”.

Кроме того, опрос показал, что если бы президентские выборы проходили сегодня, то за Виктора Януковича проголосовали бы 20,5% респондентов, за Виталия Кличко - 12,4%, за Юлию Тимошенко -10,4%, Арсения Яценюка - 9,6%, Петра Симоненко - 8,7%, Наталию Королевскую - 5,5%, Олега Тягнибока – 5,3%, Виктора Ющенко - 4%, Сергея Тигипко - 3,1%, Владимира Литвина - 2%. Не смогли ответить -12,9%, а 3,9% готовы голосовать за другого кандидата.

Общеукраинский опрос проводился с 28 по 30 сентября 2012 года по квотной выборке. Опрошено 2500 респондентов. Возможная погрешность - 2,2%.