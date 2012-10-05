Первая Генеральная ассамблея Международного правозащитного движения «Мир без нацизма» пройдет с 8 по 11 октября в Страсбурге

С 8 по 11 октября 2012 года в Страсбурге (Франция) состоится Первая Генеральная ассамблея Международного правозащитного движения «Мир без нацизма»(www.stopnazism.net) , в который входят более 140 организаций из 30 стран.



Целью деятельности правозащитного движения является консолидация практических мер в борьбе с любыми проявлениями ненависти и экстремизма: фашизма, неонацизма, антисемитизма, ксенофобии, расизма.

В международном правозащитном форуме председательствует Борис ШПИГЕЛЬ - член Парламентской ассамблеи Совета Европы, президент Международного правозащитного движения «Мир без нацизма».

В работе форума ожидается участие: Владимира ВОРОНИНА - третьего президента Республики Молдова, Жана-Клода Миньона - президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, Турбьйорна ЯГЛАНДА - генерального секретаря Совета Европы, Мигеля Анхеля МАРТИНЕСА - бывшего президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, представителей дипломатических представительств при Совете Европы .

Среди делегатов от Украины: первый Президент Украины, президент Всеукраинского правозащитного движения "Украина без нацизма" Леонид КРАВЧУК, советник Президента Украины - руководитель главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна ГЕРМАН; министр культуры Михаил Кулиняк; Станислав СТУКАЛЬСКИЙ - координатор Антифашистской коалиции Украины; Валерий БОНДИК - председатель депутатского клуба «Украина без нацизма» в Верховной Раде Украины, первый уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, член президиума МПР "Мир без нацизма"- Андрей ГАДЖАМАН, руководители Международного комитета по правам человека, Международной лиги защиты прав граждан Украины, Союза юристов Украины, Международного антитеррористического единства, Еврейского форума Украины, Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Украины, представители областных госадминистраций и советов, религиозных организаций и национально-культурных обществ.

9 октября с 12:00 до 13:00 (по местному времени) в Страсбурге (отель Hilton, Avenue Herrenschmidt) состоится пресс-конференция украинской делегации на тему: «Опыт Украины для мира в защите прав национальных меньшинств», в которой примут участие : Леонид КРАВЧУК первый Президент Украины; Анна ГЕРМАН советник Президента Украины руководитель главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента; Михаил КУЛИНЯК Министр культуры Украины. На пресс-конференцию приглашены: Жан-Клод МИНЬОН президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Турбьйорн ЯГЛАНД генеральный секретарь Совета Европы;

Мигель Анхель МАРТИНЕС бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Борис ШПИГЕЛЬ президент Международного правозащитного движения "Мир без нацизма", член Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Проведение форума в Страсбурге, который является центром сосредоточения международных структур, станет весомым вкладом в дело защиты прав человека в Европе и мире.

Контакты:

Франция +33 62 86 15 067 Ульяна Иванова

Украина +380 67 217 09 90, stopnazism@gmail.com Андрей Гаджаман

Международное правозащитное движение «Мир без нацизма»

http://worldwithoutnazism.org