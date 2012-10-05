Эксперты заявляют об увеличении случаев использования черного PR в СМИ против оппозиционных и независимых кандидатов

Киев. 5 октября. УНИАН. Эксперты заявляют об увеличении фактов использования средств черного PR в СМИ против оппозиционных и независимых кандидатов в депутаты.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Комитета "Равенство возможностей" Александр Чекмышев и председатель правления Гражданской сети ОПОРА, координатор избирательных программ Ольга Айвазовская по результатам долгосрочного наблюдения за ходом избирательной кампании в Верховную Раду Украины.

"Преимущественно средства черного PR используются против оппозиционных и независимых кандидатов. В первую очередь, их обвиняют в потенциальном сотрудничестве с парламентским большинством Партии регионов. В меньшей мере эти средства используются против коммунистов, и менее всего - против Партии регионов и ее кандидатов", - сказала О.Айвазовская.

По ее словам, особенностью этой технологии в нынешней избирательной кампании является ее направленность на политическую заангажированность. "То есть, кандидаты обвиняются в политической перспективе. Слово "тушка" - одно из ключевых слов, которое используется анонимно именно в политическом контексте обвинений оппозиционных или независимых кандидатов. На втором месте - это высмеивание каких-то личных качеств кандидатов, сознательное навешивание стереотипов по поводу их внешности, по поводу их прошлого, по поводу их карьерного успеха. Но слова "тушка", "будущие кнопкодавы" - основные тезисы, которые используются в политическом блоке черного PR против кандидатов", - сказала она.

О.Айвазовская подчеркнула, что в соответствии с законодательством агитация против кандидата не запрещена. "Но если агитация против кандидата не содержит исходящих данных и ссылки на источник, является анонимной, она однозначно является черным PR", - отметила она.

В свою очередь А.Чекмышев сказал, что в СМИ, в частности на телеканалах, уменьшилось количество объективных расследований и увеличилось количество заказных материалов. "Основными причинами этой тенденции стали как попытки законодателей принять реакционный закон о клевете, применении прямого или опосредствованного давления владельцев и регулирующих органов, так и заинтересованность части журналистов и топ-менеджеров в дополнительных заработках за счет скрытой рекламы и заказных материалов", - считает он.

По его словам, большинство общенациональных и региональных медиа не были сбалансированными в информировании относительно избирательной кампании. "Пропорция между представителями власти и оппозиции была в пользу власти, а симпатии большинства медиа преобладали симпатии избирателей лишь в отношении власти. В то же время печатные СМИ и интернет-ресурсы стали более критическими к власти", - сообщил эксперт.

А.Чекмышев отметил, что на данном этапе избирательного процесса общенациональные телеканалы поделились на откровенно провластные (Первый национальный телеканал), на провластных, но с частью критики («Интер», ICTV, ТРК "Украина"), на каналы без открыто демонстрируемых симпатий и более критической позицией к власти ("1+1", 5-й канал), а также на те, которые в большей степени сосредоточиваются на неполитических новостях (СТБ). "Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что "Новый канал" предлагал своим зрителям наиболее сбалансированное освещение кампании. В то время как ТВi критиковал власть и освещал деятельность оппозиции", - cказал он.