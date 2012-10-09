Гавриш считает, что у Партии регионов еще есть время сделать невозможным превращение нового состава парламента в «семейно-вакханальный клуб»

Киев. 9 октября. УНИАН. Бывший первый заместитель секретаря СНБО, кандидат в народные депутаты Украины Степан Гавриш заявляет, что у Партии регионов еще есть время сделать невозможным превращение нового состава парламента в "семейно-вакханальный клуб". Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, С.Гавриш выразил мнение, что "Верховная Рада превращается, простите, в семейно-вакханальный клуб, в семейно-гражданский клуб... Скажите, осознает ли Партия регионов, что в парламент возвращаются люди, которые решали задачи партии исключительно кулаками?». В то же время он выразил убеждение, что «у Партии регионов еще есть время повысить легитимность избирательной кампании, увеличить легитимность своего присутствия в электорате и отказаться от одиозных лиц, которые в ней присутствуют».

С.Гавриш отметил, что во время нынешней избирательной кампании власть применяет опасные для общества технологии подкупа и запугивания избирателей. Кроме того, в контролируемых властью СМИ против независимых кандидатов используют «черный пиар», в целом в округах применяют административный ресурс, а также оказывается давление на избирателей, подается необъективная информация, чтобы они не приходили на встречи с независимыми и оппозиционными кандидатами по мажоритарным округам, кроме представителей партии власти. Учитывая это, С.Гавриш допускает, что во время голосования вряд ли, как было раньше, будут подменяться протоколы или устраиваться так называемые "карусели", поскольку на избирательный участок избиратель уже идет контролируемым.

"Избирательная кампания не может быть справедливой, если не используются хотя бы приближенные к морали и справедливости ресурсы, она не может быть моральной, если в ней принимают участие аморальные люди, она не может быть честной, если ведется бесчестными средствами", - отметил С.Гавриш.

На его взгляд, именно честными выборами в Верховную Раду можно покончить с тотальной политической коррупцией. Вместе с тем, по его словам, эта избирательная кампания является непредсказуемой, сложной и грозящей чрезвычайно большими рисками, прежде всего, национальной безопасности Украины.

«Нам необходимо обеспечить стабильное развитие государства. Я не оппозиционер, и я не иду в парламент как представитель оппозиции или с оппозиционными лозунгами. Но под давлением административного ресурса я вынужден все острее оценивать реальную действительность... Я ищу только компромиссов, но, к величайшему сожалению, не нахожу", - сказал он, добавив, что именно "признание этих выборов легитимными является основным в повестке дня для понимания последующей повестки дня развития Украины и политической власти, будущего сохранения экономической, социальной общественно-гражданской стабильности».