Эксперты IFES рекомендуют Украине уменьшить для потенциальных участников выборов обязательный срок проживания в стране

Киев. 9 октября. УНИАН. Эксперты Международного фонда избирательных систем (IFES) рекомендуют Украине на законодательном уровне уменьшить обязательный срок проживания в государстве для граждан, которые намереваются принимать участие в выборах как субъекты избирательного процесса.

Об этом заместитель директора IFES по вопросам Европы и Азии Гевин Вайс сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Есть нормы и международные практики относительно политических прав. Требование относительно резидентности, то есть проживания в Украине, перед баллотированием должно быть минимальным. Я считаю, что это не должно быть больше шести месяцев, если посмотреть на лучшие практики в проведении выборов", - сказал Г.Вайс.

По его мнению, норма о необходимости проживания в Украине в течение последних пяти лет логична для участников местных выборов, "поскольку человек должен иметь больше связей с обществом".

Эксперт добавил, что в Грузии недавно сократили обязательный срок проживания в стране гражданина для участия в выборах.

Как сообщал УНИАН, представители Международного фонда избирательных систем (IFES) не обращались в ЦИК с представлением о регистрации своих официальных наблюдателей. Эксперты фонда занимаются оценкой организации избирательного процесса, деятельности Центральной избирательной комиссии и законодательства, которое регулирует организацию и проведение выборов.

Справка УНИАН. Согласно статье 76 Конституции Украины, народным депутатом может быть гражданин Украины, который проживает в Украине в течение последних пяти лет.