В Херсонской области за вынесение неправосудного решения к уголовной ответственности привлекается судья райгорсуда

Киев. 9 октября. УНИАН. В Херсонской области за вынесение заведомо неправосудного решения к уголовной ответственности привлекается судья Каховского райгорсуда.

Об этом председатель правления общественной организации "Импичмент" Олег Мартыненко заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в 2011 году судья вынес решение об отчуждении и передаче грузового автомобиля «КамАЗ», который принадлежал одному собственнику, в собственность неустановленных лиц. В то время автомобиль находился под арестом на штрафплощадке ГАИ. При этом, как отметил О.Мартыненко, судебное заседание проводилось судьей единолично – в отсутствии представителей сторон, и решение о передаче транспортного средства он вынес, не имея каких-либо документов на автомобиль.

Председатель правления организации "Импичмент" подчеркнул, что в результате таких противоправных действий судьи настоящему владельцу грузовика был причинен ущерб.

"После неоднократных обращений на действия судьи в Высший совет юстиции, Высшую квалификационную комиссию судей Украины, Генеральную прокуратуру нам удалось добиться возбуждения против судьи уголовного дела по статье 375 Уголовного кодекса Украины (постановление судьей заведомо неправосудного решения), рассмотрение которого начнется 12 октября в Ленинском райсуде Николаева", - сообщил О.Мартыненко.

Он добавил, что для него, как бывшего сотрудника правоохранительных органов, остается непонятным, почему следователь Генеральной прокуратуры на время расследования уголовного дела не отстранил этого судью от выполнения служебных полномочий, и тот продолжает работать.

Кроме того, О.Мартыненко высказал обеспокоенность тем, что правоохранительные органы не спешат установить новых владельцев и местонахождения автомобиля.

"Это наталкивает на мысль, что и сотрудники милиции, и сотрудники ГАИ каким-то образом стоят за этой махинацией", - считает О.Мартыненко.