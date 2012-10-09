Львовская ОГА намерена увеличить приток инвестиций в развитие АПК – губернатор

Киев. 9 октября. УНИАН. Львовская областная госадминистрация намерена уделить особое внимание развитию агропромышленного комплекса края за счет привлечения инвестиций. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Львовской ОГА Михаил Костюк.

«В этом году приток иностранных инвестиций в сельское хозяйство составил 5 миллионов долларов, внутренних – 300 миллионов гривень. Учитывая особенности развития сельскохозяйственного комплекса края, вкладывать средства можно не только в построение больших комплексов, но и частных хозяйств – создание миниферм, небольших перерабатывающих комплексов», – заявил председатель ОГА.

Он подчеркнул, что для Львовской области создание собственной продуктовой базы является одним из приоритетов деятельности властей, поскольку на сегодняшний день в область ввозится до 40% сельскохозяйственной продукции, что отражается на конечной стоимости продуктов.

По мнению председателя Львовской ОГА, одним из способов привлечения инвестиций в область и, в частности, в сферу АПК является реклама возможностей региона, в том числе посредством проведения специализированных экономических форумов. Одно из таких мероприятий – 12-й международный экономический форум – должен состояться во Львове 12 октября.

Как рассказал М.Костюк, участники форума планируют подписать не менее пяти соглашений с целью наполнить конкретной перспективой возможность создания в области трех совместных промышленных предприятий.

Справка УНИАН. По данным Главного управления статистики во Львовской области, с начала года объем реализованной промышленной продукции области составил 17,9 млрд грн. Объем капитальных инвестиций составил 4,3 млрд грн.

В конце мая этого года во Львове уже проходил Международный форум инвестиций и инноваций, в котором приняли участие более 200 участников.

В рамках форума состоялись форум ІТ-стартапов «Построение успешных моделей бизнеса на развивающихся рынках», конференция «Финансы и Инвестиции в Украине. Чего ожидать», конференция «Региональная политика развития инноваций для создания благоприятных условий для инноваций и предпринимательства» и др.