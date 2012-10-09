14 октября в Киеве пройдет фестиваль украинских единоборств

Киев. 9 октября. УНИАН. 14 октября, в День украинского казачества, в Киеве пройдет фестиваль украинских единоборств: казацкого поединка, спаса и других боевых искусств.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил верховный атаман международной оборонно-спортивной организации «Казачество Украины» и ВОО «Территориальная оборона Украины» Валентин Соколовский.

По его словам, в рамках праздника, в котором примут участие представители всех регионов Украины, состоятся многообразные шоу, выступления казацких, танцевальных, музыкальных и художественных коллективов. Кроме того, зрители увидят древний обряд посвящения в казаки, состоятся конкурсы и казацкие забавы. Завершится фестиваль выступлением театра огня «Гефест».

В.Соколовский также отметил, что фестиваль будет интересным и полезным для гостей всех возрастных категорий: от малышей до пожилых людей.

Задание фестиваля, который начнется в 14.00 в Молодежном парке на Троещине, - привлечь внимание к старинным боевым системам, которые возрождают украинские мастера единоборств.

По словам В.Соколовского, после обретения Украиной независимости отмечался подъем в возрождения казачества. В частности, появилась казацкие структуры почти во всех областях Украины. На сегодняшний день в Украине насчитывается несколько сотен казацких организаций.

В.Соколовский выразил убеждение, что казачество – это не только традиции, но и воспитание молодого поколения, их духовности и патриотизма через спорт. Он отметил необходимость принятия закона о казачестве и содействия работе казацких организаций.

В свою очередь, президент Федерации ушу, гунфу и цигун Украины Николай Матулевский отметил, что каким бы направлением единоборств ни занимался человек, в первую очередь, акцент делается на гармоничном психологическом и физическом развитии. «Наша общая цель – это, прежде всего, здоровый человек, здоровый ребенок, здоровое общество» - сказал он.

Н.Матулевский сообщил, что 13 октября в Киеве состоятся соревнования «Казацкая слава».

Как сказал председатель Киевской областной федерации боевого гопака Валерий Романенко, формирование здорового человеческого капитала – самое важное для экономики любого государства.

По его словам, гопак имеет четыре направления: оздоровительное, фольклорно-художественное, спортивное и боевое.

В.Романенко отметил, что наиболее популярными национальными боевым искусствами являются боевой гопак, борьба крест-накрест, спас и казацкий поединок. Он добавил, что боевым гопаком или борьбой крест-накрест могут заниматься люди в возрасте от 4 до 70 лет.