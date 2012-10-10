Компания «Параллель» впервые в Украине внедряет принципы Всемирной топливной хартии

Компания «Параллель», ведущий нефтетрейдер Востока Украины, вступила во Всеукраинскую Ассоциацию автоимпортеров и дилеров (ВААИД), став первой топливной компанией Украины - членом ВААИД.

Сотрудничество крупнейшего регионального топливного оператора и ключевых игроков на автомобильном рынке стало первым шагом к внедрению в Украине принципов Всемирной топливной хартии.

Всемирная топливная хартия с 1998 г. объединяет автопроизводителей и топливных операторов для разработки и внедрения общих рекомендаций по качеству автомобильного топлива и внедрения единых стандартов как эксплуатационных характеристик автомобилей, так и топлива.



«Взаимодействие нефтрейдеров и продавцов автомобилей поможет снять многие вопросы, связанные с характеристиками топлива на украинском рынке, - отметил генеральный директор ВААИД Олег Назаренко. - Автодилеры в первую очередь заинтересованы в том, чтобы их клиенты заправляли автомобили качественным топливом. Это позволит избежать многих проблем с гарантийным сервисным обслуживанием и снизить расходы потребителей на содержание и эксплуатацию автомобиля».



«Автопроизводители выдвигают все новые требования к топливу. Партнерство с Ассоциацией поможет нам быть в курсе самых последних разработок и инноваций в автомобильной промышленности и своевременно обеспечить автомобилистов топливом необходимого качества. Это позволит автовладельцам существенно повысить уровень безопасности и комфорта эксплуатации приобретаемых у дилеров автомобилей», - отметила директор компании «Параллель» Елена Хилиенко.

Компания «Параллель» активно сотрудничает с автодилерами Восточной Украины на протяжении уже более 10 лет, это партнерство нацелено на продуктивную работу смежных отраслей в интересах потребителя. «Мы играем в одной команде, главным победным результатом такой игры является доверие потребителей», - отмечает директор компании «Параллель» Елена Хилиенко.

Справка

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) – добровольная общественная некоммерческая организация, которая создана в 1999 году для координации усилий, направленных на защиту законных прав и финансово-экономических интересов предпринимателей – операторов автомобильного рынка Украины, развития и регулирования автомобильного рынка Украины в интересах потребителей.

В данный момент членами ВААИД являются около 300 компаний, представляющие в Украине ведущие мировые автомобильные бренды.

В рейтинге эффективности предпринимательских объединений, составленном изданием «Власть денег» ВААИД согласно опросу экспертов занял первое место.

ООО «Параллель-М ЛТД» - cеть под брендом «Параллель» сегодня насчитывает 113 АЗК, из них 34 АЗС являются джобберами компании, использующими бренд «Параллель» на основании соответствующего договора (20 АЗС компании «Донбасснефтепродукт» и 14 АЗС компании «Нефтепромторг»).

Также «Параллель» использует торговую марку «Гефест» в Запорожской области и АР Крым (всего 2 АЗС) и торговую марку PitStop в г. Донецке (1 АЗК), еще 14 АЗС компаний «Донбасснефтепродукт» и «Нефтепромторг» реализуют топливо компании «Параллель» в сети своих АЗС.

Бренд «Параллель» сегодня представлен в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Уставной капитал ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания Группы СКМ. 100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

