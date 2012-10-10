XVIII ФЕСТИВАЛЬ «НОВОЕ НЕМЕЦКОЕ КИНО» НАЧНЕТСЯ 11 ОКТЯБРЯ

В ближайший четверг в Украине откроется фестиваль Новое немецкое кино - ежегодная порция лучших фильмов немецкого производства и качества, созданных за последний год. Уже в XVIII-й раз фестиваль в Украине представляет немецкий культурный центр Goethe Institut, надежным партнером которого выступил ProCredit Bank. В семи украинских городах - Киеве, Донецке, Одессе, Харькове, Львове, Днепропетровске и Черновцах - будут показаны 5 фильмов, получивших фестивальные награды и признание европейского зрителя.

Фестиваль Новое немецкое кино откроется в Киеве показом драмы «Барбара» - драма режиссера Кристиана Петцольда, получившего Серебряного медведя Берлинского международного кинофестиваля за Лучшую режиссуру. Кроме того, фильм о женщине, в 1980-х гг. пытающейся вырваться из Восточной Германии, получил Серебряную награду Немецкой киноакадемии.

Также на фестивале будут показаны: эстетская история из жизни богемной молодежи ФРГ в 1960-х «Если не мы, то кто», получившая сразу несколько параллельных наград Берлинского МКФ и Бронзовую награду Немецкой киноакадемии, с немецкими звездами «Бесславных ублюдков» Тарантино в главных ролях - Августом Дилем и Александром Фелингом; закулисная драма театральной актрисы «Невидимая» (Золотая награда Немецкой киноакадемии в категории Лучшая актриса второго плана); лауреат награды «Особый взгляд» Каннского МКФ и 4-х Золотых наград Немецкой киноакадемии - фильм «Остановка на перегоне», разрушительная история болезни мужчины средних лет; а также - эпическая семейная мелодрама «Что остается», участник конкурсной программы Берлинского кинофестиваля.

XVIII-й фестиваль Новое немецкое кино будет показан в Киеве и Одессе с 11 октября, в Донецке - с 14 октября, в Днепропетровске - с 18 октября, в Черновцах - с 26 октября, во Львове - с 4 ноября и в Харькове - с 9 ноября.

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ!

Приглашаем Вас на открытие XVIII-го фестиваля Новое немецкое кино, которое состоится в четверг, 11 октября, в кинотеатре Киев (ул. Красноармейская, 19)

Программа открытия



18: 40, Администраторский зал кинотеатра (2-й этаж)

Пресс-брифинг в честь открытия фестиваля

Спикеры:

Директор Goethe Institut Украина Вера Багалиантц, председатель правления ProCredit Bank Виктор Пономаренко, генеральный директор «Артхаус Трафик» Денис Иванов.

19:00, фойе кинотеатра Киев (2-й этаж)

Музыкальный коктейль в честь открытия фестиваля

Среди гостей коктейля ожидаются: Посол Федеративной Республики Германии в Украине Доктор Кристоф Вайль, директор фестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи, писатели Оксана Забужко и Андрей Курков, ведущий Анатолий Ярема, режиссеры Марина Врода и Владимир Тихий и другие.

19:30, Синий зал кинотеатра Киев

Фильм-открытие фестиваля - «Барбара» (реж. Кристиан Петцольд)

Количество мест ограничено, билеты на показ предоставляются по возможности при наличии мест.

Аккредитация на открытие фестиваля:

Александра Кравченко / press@arthousetraffic.com

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

НОВОЕ НЕМЕЦКОЕ КИНО

Баварский Дом Одесса

Дом Нюрнберга Харьков

Украино-немецкое культурное общество г. Черновцы при центре Gedankendach



МЕДИА-ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

НОВОЕ НЕМЕЦКОЕ КИНО

Ретро FM

ФОКУС

Український Тиждень

Gloss.ua

oKino.ua

Kinofilms

АфишаBigmir

TOPClub

