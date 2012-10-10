Американский эксперт считает, что объединение оппозиции может стать ошибкой, от которой выиграет Партии регионов

Киев. 10 октября. УНИАН. Заместитель директора Американского института в Украине Джеймс Джатрас считает, что «объединение» партии «Фронт Змин» Арсения Яценюка с партией «Батькивщина» для участия в выборах может стать ошибкой, от которой выиграет Партия регионов.

Такое мнение эксперт высказал во время круглого стола в УНИАН.

По словам Дж.Джатраса, согласно данным социологических опросов, «объединение» этих двух партий для участия в парламентских выборах «не привело к существенному увеличению общественной поддержки оппозиции, а напротив - оно оставило оппозицию именно в том состоянии, в котором она была до объединения».

По мнению эксперта, «если опросы верны, то кажется, что оппозиция допустила ошибку, которая сыграет на руку Партии регионов».

«И уже возникают вопросы о политических инстинктах Арсения Яценюка и его эффективности как лидера. Если Объединенная оппозиция проиграет, то, скорее всего, это будет считаться как его ошибка, как его поражение», - подчеркнул Дж.Джатрас.

Заместитель директора Американского института в Украине также отметил, что партию «УДАР Виталия Кличко» «считают восходящей звездой украинской политики, которую в основном поддерживают те люди, которые хотят видеть новые лица в политике».

По словам Дж.Джатраса, многие считают, что партия В.Кличко действительно является лидером оппозиционных сил.

«Возможность В.Кличко бросить вызов Партии регионов несколько ограничена и, по моему мнению, прежде всего это связано с тем, что он не поддерживает такие вопросы, как изменение статуса русского языка, и такая, по моему мнению, позиция кажется несколько недальновидной», - сказал эксперт.

Кроме того, Дж.Джатрас считает, что «Партия регионов пользуется поддержкой за политическую и экономическую стабилизацию, которая пришла после хаотичных «оранжевых» лет, и поэтому позиция Партии регионов усиливается, а позиция оппозиционных сил ослабляется».

По его словам, у Партии регионов нет причин фальсифицировать результаты голосования на парламентских выборах и использовать административный ресурс, поскольку по электоральным симпатиям «она значительно опережает своих соперников».

Дж.Джатрас также убежден, что «если не произойдет чего-то непредвиденного в ближайшее пару недель, то те люди на Западе, которые будут задавать вопросы относительно выборов и будут пытаться оспорить результаты выборов, они не будут иметь для этого видимых причин».