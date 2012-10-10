Общественность призывает «непроходные» партии отказаться от участия в выборах в интересах оппозиционных сил, имеющих поддержку избирателей

Киев. 10 октября. УНИАН. Объединение «Конгресс действий в защиту украинского языка» призывает патриотически настроенные, но «непроходные» партии, до 14 октября отказаться от участия в парламентских выборах в интересах других оппозиционных сил, имеющих необходимую поддержку избирателей для прохождения в Верховную Раду.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители «Конгресса действий в защиту украинского языка», среди которых - председатель Всеукраинского общества «Просвита» Павло Мовчан, заместитель председателя общественной организации «Украинское дело» Алексей Кляшторный, профессор Киево-Могилянской Академии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир Василенко, член Координационного совета по вопросам защиты украинского языка при КМО «Мемориал» им. Стуса Алексей Куринный и сокоординатор инициативы «Украинский Дом. Новая Волна» Юрий Ходарев.

Кроме того, участники объединения предлагают кандидатам-мажоритарщикам подписать обязательство, что в случае избрания в Верховную Раду они будут голосовать за немедленную отмену закона «Об основах государственной языковой политики» и принятие нового языкового законодательства, «основанного на принципе украинского языка как единого государственного на всей территории Украины».

По словам П.Мовчана, принятие языкового закона привело «к расчленению Украины».

«Даже вчерашнее решение Львовского областного совета является ничем иным, как реакцией на тот закон, и является первыми симптомами развала или разрывания на куски Украины. Мы не можем стоять в стороне в этом избирательном периоде, когда от того, какой будет Верховная Рада, зависит наше будущее», - отметил П.Мовчан.

Он проинформировал, что 6 октября состоялся ІІ этап Всеукраинского форума в защиту украинского языка и государственности (I этап прошел 25 августа), на которой решался вопрос влияния на избирательный процесс, от которого зависит будущее Украины и решение важной языковой проблемы, «которая стала действительно угрожающей для всего национального организма». На форуме было утверждено обращение Конгресса к участникам избирательного процесса.

В обращении представители объединения также призывают всех граждан, которым не безразлична судьба Украины, прийти 28 октября на избирательные участки и проголосовать за оппозиционные политические силы, которые в своих программах четко определили необходимость укрепления государственного статуса украинского языка и немедленной отмены «нелегитимного антиукраинского закона «Об основах государственной языковой политики».

«Ключевым моментом этого обращения является требование к украинским политическим партиям, которые декларируют себя в качестве патриотических, но по всем социологическим опросам, которые сейчас публикуются, явно не преодолевают пятипроцентный барьер, чтобы они сняли свои списки, сделав соответствующие заявления в интересах тех оппозиционных украинских политических сил - мы их четко перечисляем - ВО «Свобода», ВО «Батькивщина» и партия «УДАР», которые четко задекларировали в своих программах, что они выступают за статус украинского языка как единого государственного на всей территории Украины и будут добиваться нормализации ситуации с языковым законодательством после парламентских выборов», - объяснил А.Кляшторный.

Также «Конгресс действий в защиту украинского языка» призывает украинцев принять участие в независимом общественном наблюдении за процессом голосования и подсчета голосов.

Участники пресс-конференции отметили важность объединения усилий всех украинцев, которым не безразлична судьба страны, в борьбе против закона «Об основах государственной языковой политики».

«Языковой вопрос – это вопрос не 31-й, это вопрос номер один. От него зависит, насколько будет порядок, покой, стабильность в государстве. Поэтому мы уделяем такое огромное внимание этому вопросу. Граждане Украины должны понимать, что подрыв статуса украинского языка как государственного, который завершится исчезновением этого государства, независимого статуса Украины как государства, он превратит граждан Украины в граждан другого государства, и они будут жить по режиму, который сегодня существует в России», - заявил В.Василенко.

Он выразил уверенность, что упомянутый языковой закон является «заказом властного истеблишмента России, который строит отношения с Украиной на концепции, в соответствии с которой Украина является частью России, и что независимость Украины случайна, которая рано или поздно может пройти».

«Конгресс действий в защиту украинского языка» планирует сегодня разместить соответствующие письма-обращения на сайтах организаций, которые вошли в его состав, а также в социальных сетях.

По словам А.Кляшторного, каждый избиратель может присоединиться к процессу, в частности, распечатать обращение к мажоритарщикам и предложить своим кандидатам в округе подписать обязательство в случае избрания народным депутатом поддержать отмену языкового закона «Кивалова-Колесниченко», чтобы знать отношение к проблеме того или иного кандидата.

Конгресс также призывает граждан, партии и общественные организации 14 октября принять участие в торжественных мероприятиях по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Дня украинского казачества и 70-летия создания Украинской повстанческой армии, превратив их в мощные манифестации национального патриотизма во всех городах и селах Украины.