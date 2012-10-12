В UAнете стартовал сервис выгодных цен «Мегакруто»

Теперь украинцы смогут покупать товары популярных мировых брендов на одном сайте почти по себестоимости. Стартап «Мегакруто» собирает самые выгодные предложения десятков интернет-магазинов и предлагает на них самую низкую цену, которая остается актуальной всего несколько дней.



Для того, чтобы приобрести товар по указанной стоимости достаточно позвонить по телефону, указанному на страничке предложения, и сказать пароль «мегакруто». При этом регистрироваться на сайте не обязательно. Важно только успеть позвонить в период действия предложения.



Сервис предлагает одежду, обувь и косметику, вина и деликатесы, модные товары для дома и товары для детей, а также услуги и прочие нужные товары. Ежедневно сайт публикует новые предложения, период действия которых не превышает 5 дней. На сегодняшний день к «Мегакруто» присоединилось сотни магазинов, торгующих в интернете.



Чтобы узнать о новых предложениях, нужно ввести в Google «Мегакруто».



Аналогичные сервисы уже много лет работают за рубежом и пользуются невероятной популярностью. Ежедневно на предложения заходят десятки тысяч покупателей.



«Мегакруто» испытал подобный успех уже на старте. Вчера, 11 октября, на шуточное предложение тушенки «Мясо Единорога» перешло около миллиона пользователей интерента.