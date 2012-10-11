Избирательная кампания в ВР проходит вяло, а важных проблем никто не касается - эксперт

Киев. 11 октября. УНИАН. Избирательная кампания в Верховную Раду Украины сейчас проходит очень вяло, а важных для страны проблем никто не касается.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал директор по исследованиям Всеукраинской социологической службы при НАНУ, кандидат философских наук, доцент Борис Сагалаков, презентуя результаты социологического опроса «Электоральные настроения населения Украины».

По его убеждению, работа основных политических сил построена на деструктиве. «Помаранчевые» рассказывают, какие плохие сегодня «синие» - их нужно сменить, а «синие» рассказывают, как плохо было при власти «помаранчевых», - отметил эксперт.

Он также подчеркнул отсутствие обсуждения конкретных проблем, в частности, относительно судебной системы и создания «горизонтали» власти. «Фактически, мы не имеем судебной ветви власти», - добавил Б.Сагалаков.

Также эксперт, ссылаясь на результаты исследования, отметил, что однозначно принимать участие в голосовании собираются 44,5% опрошенных, 35,6% - «скорее всего, да», 9% - «скорее всего, нет», 4,1% - однозначно не будут голосовать, а 5,6% затруднились с ответом.

Среди тех, кто однозначно собирается прийти на выборы, 23,6% опрошенных отдали бы свой голос за Партию регионов, 18,5% - за «Батькивщину», 16,7% - за «УДАР Виталия Кличко», 11,4% - за КПУ, 7,3% - за ВО «Свобода» и 5,4% - за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!».

Б.Сагалаков отметил, что в таком случае социологическая погрешность составляет до 3,5%.

На вопрос: «Если бы сегодня состоялись выборы в Верховную Раду Украины, то какой политической силе Вы отдали бы свой голос?» ответы общего количества опрошенных распределились таким образом, что Партия регионов получила бы 20,7%, «Батькивщина» - 16,9%, «УДАР» - 14,4%, КПУ – 10,1%, «Украина – Вперед!» – 5,3%, «Свобода» - 5,1%, «Наша Украина» - 4,7%.

При этом 10,1% опрошенных указали, что не доверяют никому, а 5,8% отметили, что затрудняются с ответом.

Б.Сагалаков подчеркнул, что среди трех последних политических сил больше всего шансов на прохождение в парламент имеет ВО «Свобода», потому что имеет самый надежный электорат. В частности, на вопрос «Является ли Ваш выбор данной политической силы окончательным?» «Свободе» однозначно отдают свой голос 56,4% опрошенных. При этом «Нашей Украине» - 38,6%, «Украине – Вперед!» - лишь 32,6%.

Самый стабильный избиратель в КПУ – 58,1%, ВО «Родины» - 54,2% и Партии регионов – 50,5%. В то же время «УДАР», как и «Наша Украина», получил лишь 38,6%.

«Самый надежный электорат – у крайне радикальных сил: у коммунистов – слева и у «Свободы», – подытожил Б.Сагалаков.

«На данном массиве можно дать только тенденцию», - сказал эксперт и добавил, что решающими в избирательной кампании являются последние 3 недели, в которые больший процент набирают партии с более высоким рейтингом.

Общеукраинский опрос проводился с 5 по 7 октября во всех областях Украины и городе Киеве. Всего по случайной квотной выборке с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины было опрошено 2500 респондентов. Возможная погрешность - 2,2%.