ENEMO 29 октября представит свой предварительный отчет о нарушениях в избирательной кампании

Киев. 11 октября. УНИАН. Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) представит свой предварительный отчет о нарушениях в избирательной кампании в Украине на следующий день после голосования - 29 октября.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель наблюдательной миссии ENEMO в Украине Питер Новотны.

"Что касается отчета по выборам, то мы планируем на следующий день после выборов сделать заявление. И окончательный отчет мы предоставляем, как правило, через месяц, в котором мы будем давать свои рекомендации относительно дальнейших мер. Конечно, в нем будет предоставлена оценка выборам", - сказал П.Новотны.

По его словам, в день выборов 28 октября миссия наблюдателей ENEMO будет увеличена. "Мы действительно планируем количественно увеличить нашу миссию в день выборов, но пока не можем назвать точную цифру", - отметил он.

Как сказал П.Новотны, наблюдатели организации констатируют увеличение активности избирательной кампании. "Мы получаем все больше жалоб от кандидатов о давлении, злоупотреблении их правами на уровне избирательных комиссий. Также все активнее используется административный ресурс. Мы получили много информации и отчетов о жеребьевке, которая проходила путем дачи взяток для получения соответствующих результатов", - уточнил руководитель миссии.

"Мы выражаем свои предупреждения об отсутствии необходимых санкций, которые могли бы применяться. Центральная избирательная комиссия может лишь объявить предупреждение кандидатам, но не может привлечь их к административной, гражданской или уголовной ответственности за нарушения", - отметил П.Новотны.

Кроме того, наблюдателе ENEMO все больше фиксируют фактов давления на СМИ, блокирования работы окружных и участковых избирательных комиссий из-за противостояния в них представителей провластных и оппозиционных политических сил. "Окружные комиссии проводят закрытые заседания, а в некоторых комиссиях их члены от оппозиционных партий не имеют доступа ко всем документам, в частности, к протоколам, спискам членов участковых избиркомов и списков распределения руководящих должностей", - добавил координатор долгосрочной миссии наблюдателей ENEMO Эльмир Цамич.

Наблюдатели также сообщили, что 38 из 225 окружных избирательных комиссий нарушили порядок проведения жеребьевки при формировании участковых избирательных комиссий, из них 18 комиссий должны были проводить эту процедуру повторно. Представители ENEMO допускают, что целью большого количества технических партий, которые получили доступ к формированию УИК, является полная замена состава комиссий.

Как сообщал УНИАН, ENEMO является наибольшей миссией наблюдения среди всех иностранных наблюдателей, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией.

По состоянию на 10 октября Центризбирком зарегистрировал 1064 официальных наблюдателя, в том числе почти 200 - от ENEMO.